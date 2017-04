57 finalistas para o Premios Martín Códax da Música

Foto de familia dos gañadores e gañadoras da edición 2016 © Músicos ao Vivo

Este xoves pola noite fíxéronse públicos os e a finalistas da IV edición dos Premios Martín Códax da Música, un total de 57 artistas, grupos e proxectos, escollidos mediante votación online entre un total de 449 proxectos inscritos (1 máis que na anterior edición): 386 grupos, 17 salas, 24 festivais e 21 espazos de comunicación musical. Tralas votacións populares, agora será un xurado, integrado por músicos e profesionais do sector, quen escollerá os gañadores e gañadoras. Os galardóns entregaranse o vindeiro 3 de maio o Pazo da Cultura de Pontevedra.

Entre os e as finalistas, atopamos nomes con moita traxectoria como Xoel López, Davide Salvado, Malandrómeda ou Uxía, pero sobre todo moitísimos proxectos novos que entran a formar parte da gran familia de escollidos que cada ano opta aos galardóns da nosa música. Desta volta, as bases non permitían presentarse aos premiados na pasada edición.

As nominacións fixéronse públicas na Festa de Nomeados que se celebrou, como cada ano, nas Bodegas Martín Códax, en Cambados. A presidenta de Músicos ao Vivo, Iria Pinheiro, agradeceu “a aposta e sensibilidade que demostraron todos os patrocinadores e colaboradores do certame, en especial os nosos anfitrións e aliados imprescindibles: as Bodegas Martín Códax” e destacou “a implicación das músicas e músicos galegos unha vez máis nesta edición na que logramos reunir a 449 proxectos, o que volve converter a web dos premios na plataforma de música galega máis importante neste momento; e demostra o indiscutible potencial musical de Galicia, afianzando a MAV como a casa común das músicas e músicos galegos”.

Nomeados e nomeadas en todas as categorías

POP/INDIE: Os Amigos dos Músicos / Berlai / Xoel López

ROCK: Brais Morán / The Soul Jacket / Agoraphobia

JAZZ/MÚSICAS IMPROVISADAS: Iago Fernández / Alberto Vilas ‘Ubuntu’ / Miguel Lamas Quartet

HIP HOP/MÚSICAS URBANAS: Maladrómeda / García Mc / Wöyza

CLÁSICA/CONTEMPORÁNEA: Alberto Vilas ‘Universo Lem’/ Roberto Oliveira / Alejo Amoedo

FOLQUE: Cuarteto Caramuxo / Vaamonde, Lamas e Romero / Os d’Abaixo

MÚSICA TRADICIONAL GALEGA: Tanxugueiras / Xosé Lois Romero e Aliboria / Davide Salvado

MÚSICAS DO MUNDO: Uxía / Tangata / Talabarte

MÚSICA INFANTIL: María Fumaça – Aire! / A Gramola Gominola / Pesdelán

MÚSICA ELECTRÓNICA: Malvares de Moscoso e J.CNNR / 2Pas0s / Pálida

METAL: Aphonnic / Tälesien / Raiba

REGGAE/SKA/MESTIZAXE: Dakidarria / O Sonoro Maxín / Bush Doctors

ORQUESTRAS/GRUPOS/MÚSICA DE VERBENA: Los Satélites / Poceiro Big Band / Áureas en Voga

BLUES/FUNK/SOUL: Carmen Rey / VooDoo / The Lakazans

CANCIÓN DE AUTOR: Sonia Lebedynski / Tatán Chapeu / Xoán Curiel – Ecuacións

COROS E GRUPOS VOCAIS: Encaixe / Sisters in the House / Ejazz

PREMIOS ORGANISTRUM

FESTIVAIS: Nigranjazz / Festival de Pardiñas / Surfing the Lérez

SALAS: A Pousada das Ánimas / Sala Mardi Gras / Garufa Club

ESPAZOS DE COMUNICACIÓN MUSICAL: ZigZag-TVG / Gzmúsica / Onda Vital-Radio Galega

Durante o acto presentáronse tamén as primeiras estatuíñas rematadas no obradoiro do escultor e músico, Víctor Lorenzo, que se entregarán aos premiados na gala que se celebrará o mércores 3 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Ademais dos 19 gañadores e gañadoras que sairán desta lista de finalistas, entregarase tamén o Premio Honorífico Músicos Ao Vivo á musicóloga Dorothé Schubarth, “polas súas novidosas achegas metodolóxicas, a súa xenerosidade, a súa condición de muller intrépida e empoderadora doutras mulleres, así como o insuficiente coñecemento do alcance do seu legado por parte da sociedade galega”.

Ao remate do acto, o presidente das Bodegas Martín Códax, José Martínez Chantada, destacou que "é unha honra poder dar o noso nome a estes premios que se consolidan nesta 4ª edición e que se converten na gran festa da música galega e na oportunidade para visibilizar e recoñecer o traballo de toda a comunidade musical". Chantada valorou a implicación das bodegas nestes premios como “unha aposta na que debemos estar unidas as empresas privadas e as administración públicas, comprometidas na difusión e fomento da nosa cultura”.