Galicia rexistrou case medio cento de contratos por cada emprego creado en 2017

Galicia rematou 2017 cun novo récord de contratos. Segundo os datos do Ministerio de Emprego, foron un total de 1.020.962, 76.848 máis que no ano anterior, un incremento do 8%, e case un 30% por riba de 2008, considerado o inicio da crise económica. Son cifras históricas que non supoñen, nin moito menos, que se cree emprego coa mesma intensidade. De feito, o mercado laboral galego finalizou o pasado exercicio con 21.713 afiliados máis á Seguridade Social; xa que logo, asináronse 47 contratos por cada novo posto de traballo creado. Case medio cento por cada emprego.

Esa disparidade entre o número de contratos e o volume total de xente con traballo débese, fundamentalmente, a que os contratos temporais aumentan a un ritmo moito maior que os indefinidos. Cada posto de traballo temporal é cuberto cada vez por un maior número de contratos. No pasado 2017, do total de contratos asinados, o 92% (940.169) foron temporais fronte ao 8% de indefinidos (80.793). Hai dez anos, en 2008, o número de contratos fixos era xa maior (87.000) que na actualidade malia que o total de contratacións era moito menor.

Debido a esta infinita temporalidade e tamén á parcialidade, o número de contratos rexistrados en Galicia medra con forza, pero a un ritmo que non se corresponde co crecemento do emprego. Así, o aumento do 8% no número de contratos asinados con respecto a 2016 é máis da metade inferior ao aumento na creación de emprego, cun 3,4% máis de afiliados á Seguridade Social e un mercado laboral que fica outra vez por baixo do millón de persoas a traballar (985.448).

De feito, e malia a creación de emprego que supuxo o 2017, o mes de decembro nin tan sequera trouxo boas noticias nese aspecto. Galicia é unha das tres autonomías nas que caeu a afilición á Seguridade Social con respecto ao mes anterior. Perdeu 3.709 cotizantes malia a campaña de Nadal e fronte ao lixeiro aumento no conxunto do Estado. Tan só nas Illes Balears se destruíron máis empregos que no país.

Con todo, o número de persoas rexistradas nas oficinas de emprego baixou en 2.162 durante decembro en Galicia, un descenso do 1,16%, algo inferior ao do conxunto do Estado. A cifra de parados o país queda así en 185.013, pero a estatística agocha outros síntomas sobre a baixa calidade do emprego e a súa temporalidade. O feito de que descenda o paro rexistrado e non se incremente o número de afiliados indica que a emigración ou o fastío teñen moito que ver.

Así, o paro aumenta en todos os sectores e tan só diminúe en servizos e no colectivo sen emprego anterior. Aumenta en 189 persoas na agricultura, en 500 na industria e en case un milleiro na construción. Pola contra, descende en máis de 2.900 na hostalería e no comercio.

En termos interanuais o balance é máis positivo, ao contar Galicia conta con 20.901 persoas paradas menos que hai un ano, un descenso de máis do 10%. Aínda así, fixeron falta máis de un millón de contratos para reducir en 21.000 o número de desempregados rexistrados: 48 contratacións por cada cidadán que abandona as listas das oficinas de emprego.

Así, no mes de decembro asináronse un total de 71.531 contratos, o 92,5% deles temporais. Foron 8.500 menos que no mes anterior e unha cifra practicamente idéntica á de asinados un ano antes. Leváronse a cabo 33 contratacións por cada persoa parada menos.

Alén disto, segundo os datos do Servizo de Emprego, a taxa de cobertura en novembro de 2017 era só do 53,7 %. Xa que logo, había 79.122 persoas paradas con experiencia laboral que carecían de prestacións por desemprego.

Por outra banda, só o 42 % das persoas beneficiarias de prestacións por desemprego cobran unha contributiva. Son 91.607 percibindo unha prestación por desemprego: 40.592 cobran un subsidio por desemprego (o 44,3 % do total), 38.795 prestacións contributivas (o 42,4), 9.805 a renda activa de inserción e 2.415 correspondían ao programa de activación de emprego.