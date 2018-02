Os concellos costeiros concentran a maior parte dos 4.630 pisos turísticos rexistrados en Galicia

O fenómeno das vivendas turísticas non é novo en Galicia, pois sempre existiu, sobre todo nas localidades costeiras en tempada estival. Porén, nos últimos tempos está a adquirir unha nova dimensión ao abeiro de plataformas como Airbnb. A proliferación deste tipo de apartamentos nalgúns lugares e sobre todo a súa concentración en determinados barrios está a converterse nun grave problema, provocando un crecemento do prezo da vivenda nos centros das cidades ou a retirada do mercado de alugueiro de numerosos inmobles. Por que alugar permanentemente un piso no barrio barcelonés do Raval ou na zona vella de Santiago cando en dúas ou tres fins de semanas ao mes se pode obter un ingreso equivalente ou maior?

O número de pisos composteláns que se ofrecen nesta plataforma é moi superior á cifra dos rexistrados legalmente

En Barcelona os apartamentos de Airbnb chegan a supoñer o 5% do total de vivendas no Barrio Gótico e en Madrid roldan o 17% no barrio de Sol (datos de agosto de 2017). A situación en Galicia está lonxe de ser sequera semellante, pero o crecemento de Airbnb está a ser moi rápido. De feito, na actualidade o número de pisos rexistrados nesta plataforma en Santiago de Compostela supera xa o medio milleiro (519). É dicir, unha cifra moi superior á dos apartamentos inscritos legalmente no rexistro que manexa a Xunta. Vigo é a segunda cidade galega con máis rexistros en Airbnb (352), por diante de Sanxenxo, que conta nesta plataforma cun número de pisos sensiblemente inferior á listaxe manexada polo Goberno galego (345). A Coruña (289), Carnota (165) e O Grove (139) aparecen a continuación.

A disparidade entre as cifras presentes no rexistro legal que este luns fixo público o Goberno galego e as estatísticas de Airbnb amosa que unha parte importante dos apartamentos turísticos non están na base de datos da Axencia, polo que é de supoñer que o número total de pisos turísticos é notablemente superior aos 4.630 comunicados pola Xunta.

A presión turística en Santiago de Compostela (e os seus efectos na cidade e no benestar dos seus habitantes) está a converterse nun dos temas clave na capital galega. Un estudo elaborado polo catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago Luis Caramés, presentado o pasado mes de outubro, avala a viabilidade dunha taxa turística na cidade, coa que xa contan ducias de urbes en toda Europa, máis dun cento só en Italia.

Compostela é a cidade española cunha maior presión turística potencial en función do aloxamento, pois conta con 138 prazas de aloxamento por cada 1000 habitantes

O informe Urbantur elaborado por Exceltur (Alianza para a Excelencia formada por 23 das máis relevantes empresas de toda a cadea de valor turística) salienta que Compostela é a cidade española cunha maior presión turística potencial en función do aloxamento, pois conta con 138 prazas de aloxamento por cada 1000 habitantes, por diante de Granada (124) Barcelona (116), Donosti (106), Palma de Mallorca (77) ou Sevilla (76). Como referencia, A Coruña ten 31. Ese mesmo informe subliña que a Santiago chegan cada día máis de nove turistas por cada cen residentes, unha cifra só superada por Granada (11,7), Barcelona (11,1) e Donosti (10,7).