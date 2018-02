A loita por unhas pensións dignas e contra a precariedade volve á rúa

Os pensionistas volven saír á rúa. A pasada semana, gran número de galegos e galegas manifestáronse nas cidades e vilas galegas -e tamén no resto do Estado- en demanda de pensións dignas. A maior parte dos e das participantes eran xubilados e xubiladas e unha das principais demandas nas concentracións convocadas por Modepen (Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas) e outros grupos era a suba das actuais pensións por riba do actual 0,25% anual, que se sitúa por baixo do IPC. Neste martes, foi o colectivo de xubilados e pensionistas da CIG o que se manifestou coas mesmas demandas, esixindo que se garanta o seu poder adquisitivo e que as pensións mínimas sexan iguais ao salario mínimo interprofesional.

O colectivo de xubilados e pensionistas da CIG saíu á rúa nas principais cidades e vilas galegas

Baixo o lema Na defensa dos nosos dereitos, o colectivo de pensionistas e xubilados da central nacionalista mobilizouse xa pola mañá na Coruña, Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, A Estrada e Vilagarcía. Pola tarde chegou a concentración de Lugo e tamén a de Vigo, a máis numerosa . "Non, non, non ao recorte das pensións" ou "na Galiza queremos pensións dignas" foron algunhas das consignas que berraron os centos de persoas que saíron á rúa. En Santiago, por exemplo, a mobilización rematou cunha marcha pola zona vella, mentres que na Coruña mudou nunha manifestación até a Subdelegación do Goberno, onde se fixo entrega dos escritos rexeitando a suba do 0,25% e demandando unha revalorización das pensións "que non nos faga máis pobres".

A multitudinaria concentración na praza do Toural de #Santiago en prol dunhas #pensionsdignas deu lugar a unha manifestación polas rúas do casco vello. Mobilicémonos polos nosos dereitos! Que non rouben as nosas pensións! pic.twitter.com/TBDSErPSSU — CIG (@galizaCIG) 27 febreiro 2018

A manifestación de Santiago / CIG

O colectivo denuncia que coas sucesivas reformas aprobadas tanto polo PSOE como polo PP, durante varios exercicios "non se revisou o importe nominal das pensións, ou fíxose por baixo da inflación", até "que en 2013 o PP eliminou a lei que establecía o IPC como referente, promovendo un duro recorte que nalgúns casos pode reducir até nun 20% as futuras pensións, a conta das mentiras sobre o aumento da esperanza de vida".

Milleiros de manifestantes chegan xa á farola de #Vigo por unhas #pensionsdignas pic.twitter.com/OT24f5am9e — CIG (@galizaCIG) 27 febreiro 2018

A manifestación de Vigo

A mobilización advirte de que o recorte do PP "pode reducir até nun 20% as futuras pensións"

Tal e como advertiran xa antes das concentracións, o colectivo da CIG asegura que estas reformas "complican cada vez máis o acceso ás pensións contributivas, diminúen as contías das pensións de quen accede ao sistema e atrasan a idade efectiva de xubilación". "Na actualidade temos un maior empobrecemento das persoas pensionistas", destacan, tras lembrar que case un 60% das pensións galegas están por baixo do salario mínimo e que as pensións no país están "máis de 15 puntos por baixo da pensión media do Estado".

Ademais, recordan tamén que, ao igual que noutros ámbitos, tamén as mulleres son as "máis prexudicadas" nesta problemática. A precariedade da súa vida laboral, as importantes eivas na cotización e as altas taxas de feminización das pensións non contributivas, advirte o colectivo, "fai que un de cada catro mulleres maiores de 65 anos estea baixo a liña da pobreza".