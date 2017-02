O temporal bloquea a rede ferroviaria en Galicia entre protestas dos pasaxeiros por falta de información

Horarios de tren condicionados polo temporal, na estación de Santiago @carnotan

Bloqueo ferroviario coa estación de Santiago como epicentro da indignación das persoas usuarias. O temporal que afecta a Galicia inzou a noite do xoves ao venres de diversas incidencias como cortes de luz, anegamentos, caídas de pólas e elementos de cubertas de edificios e mais incidencias no tráfico, caso por exemplo do corte da N-VI en Lugo e a N-540 en Guntín. Pero, desta volta, o centro dos problemas está na rede ferroviaria, con múltiplos atrasos e cancelacións entre denuncias de falta de información.

Dende primeira hora desta mañá a circulación de trens entre Pontevedra e Ourense ficou interrompida "debido a causas meteorolóxicas adversas entre as estacións de Filgueira e Frieira", segundo Adif, que nun comunicado actualizado ás oito e media da mañá advirte, de xeito xenérico, de que "os trens con orixe en estacións galegas poden sufrir demoras nos seus horarios habituais de paso polo mesmo motivo". Esa demora acadou, por exemplo, os 64 minutos no caso do tren de media distancia entre Vigo e A Coruña, que chegou á capital con este retraso contra as nove da mañá.

Foi tamén contra as nove cando puido ser retirada a árbore que caera sobre as vías en Ordes e que impediu o paso dos trens de media distancia procedentes da Coruña. Esta é unha incidencia semellante á acontecida en Neda, que obrigou a deter o Alvia que saíra de Ferrol con destino a Madrid, así como os comboios entre Ourense e Barra do Miño. Unha "avaría das instalacións entre Redondela e Vigo" ou demoras na contorna dos 45 minutos entre Ourense e O Carballiño completan un mapa que, no caso do 'Rexional' Vigo-Ponferrada, provocou que os pasaxeiros fosen desprazados en autobús, o mesmo que un Tren Hotel entre Monforte e Pontevedra

Danos en Riazor e actividade educativa

A Xunta optou por manter as clases este venres e suspender as actividades educativas ao aire libre a partir das tres da tarde

Outras das incidencias máis rechamantes da noite produciuse no estadio de Riazor da Coruña, onde a intensidade do vento levou por diante parte das cubertas do estadio de Riazor, afectando especialmente ás zonas xeral e Marathon. A directiva do Deportivo, segundo indicou en declaracións a varias emisoras de radio, está a barallar a posibilidade de reubicar o público noutras zonas das bancadas para o partido ante o Betis previsto para a noite deste mesmo venres.

Neste contexto a Xunta optou por manter a actividade nos centros educativos cunha única excepción: as actividades no exterior. Segundo un comunicado difundido pola Consellería de Educación, a programación tanto escolar como extraescolar ao aire libre fica suspendida a partir das tres da tarde deste venres, pero as clases impartiranse con normalidade durante o resto da xornada.