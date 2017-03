A Xunta destina este ano 266 millóns de euros a concertos educativos coa privada

Os Orzamentos da Xunta de Galicia para 2017 destinan case 266 millóns de euros aos concertos educativos con entidades privadas. A contía total incrementouse un 12% nos dous últimos exercicios, dende os 236,6 millóns de 2015, rachando unha tendencia de estabilidade ou descenso nos anos anteriores (dende os 258,3 millóns de 2009 e 259,5 millóns de 2010).

Os cartos públicos que reciben os centros concertados son unha das críticas que motivan a folga educativa convocada para este xoves 9 de marzo. A este respecto, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público denuncia que coa LOMCE "a privatización continuará mediante os concertos en todos os ámbitos educativos e o ensino será cada vez máis elitista e segregador". E esixe "a eliminación inmediata das subvencións aos centros que segregan alumnado por razón de xénero, co obxectivo de suprimir os concertos no ensino non obrigatorio e continuar co resto dos concertos educativos para conseguir unha única rede, a pública".

De igual xeito, hai dous días Xabier Ron e José Javier Cuenca denunciaban neste artigo que "a escola concertada non é subsidiaria da educación pública, senón que é exerce unha competencia directa patrocinada desde as administracións educativas públicas". E cualificaban os concertos como "unha anomalía que contribúe a desbaldir a capacidade do ben común para enriquecer intereses privados", unha anomalía "que responde á negativa herdanza da ditadura franquista" e que "manifesta os intereses de clase da institución católica e relixiosa en xeral".

Na actualidade estudan en centros privados non universitarios algo máis de 99 mil alumnos e alumnas en Galicia, fronte a 288 mil que o fan en centros públicos. Mentres que o alumnado en centros privados se mantivo estable e mesmo descendeu (eran 103 mil en 2005), os e as usuarias dos da pública manteñen unha tendencia á alza. En cambio, a cifra de unidades educativas en centros privados incrementouse dende 2009 (pasaron de 4.582 a 4.603 en 2015) e as unidades en centros públicos reducíronse (de 14.541 en 2009 a 14.267 en 2015).

No seu artigo, Ron e Cuenca concluían demandando que de forma urxente o Goberno galego "proceda a realizar unha auditoría dos centros privados concertados para verificar que non compite cun centro público da mesma localidade ou contorna. En caso de que sexa un centro competidor debe procederse a anular o concerto educativo".