As vítimas de Angrois ven outra investigación "máis necesaria ca nunca" tras a imputación do xefe de Adif

"O xuíz ratifica o que as vítimas vimos denunciando dende hai tres anos e medio". A citación como investigado -antiga imputación do ex-xefe de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, como presunto "autor dos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave" no accidente de Angrois, no que faleceron 80 persoas e resultaron feridas outras 144, vén de achegar ás vítimas do accidente os folgos que veñen perdendo no ámbito político. "Viñemos denunciando reiteradamente que o fallo humano do maquinista non era a única causa do accidente" e este movemento xudicial "vén darnos a razón" e fai "máis necesaria ca nunca" a apertura de senllas investigacións política e técnica sobre o accidente, afirman.

Tras coñeceren o auto do xuíz Andrés Lago Louro os membros da Plataforma Víctimas Alvia 04155 coidan que o instrutor da causa, reaberta en maio de 2016 por orde da Audiencia da Coruña, deixa "meridianamente clara" a existencia dun "comportamento neglixente e irresponsable" por tras do sinistro, e que este inclúe "os altos directivos de Adif, pertencente ao Ministerio de Fomento e cuxos altos cargos son nomeados polos propios ministros". Ao contrario do sostido no revogado peche da instrución, subliñan, o maquinista non é o único responsable porque "non se realizou a análise de riscos que era preceptiva" antes de poñer en servizo a liña ou "cando se produciron modificacións significativas" nela, "como a desconexión do sistema de seguridade que evitaría o accidente", ordenado polo ex-xefe agora imputado.

As circunstancias que Lago Louro reflicte agora neste xiro da investigación xudicial, resalta a plataforma de vítimas, foron obviadas pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, o órgano dependente de Fomento e que, tal e como acreditaron a Audiencia da Coruña e a Axencia Ferroviaria Europea, non era independente do Goberno de España no momento de realizar o seu informe. Nas súas 266 páxinas de análise sobre o acontecido na compostelá curva da Grandeira "non se refiren en ningún momento á análise de riscos, elemento esencial na investigación, tal e como ratificaron os peritos e o xuíz no seu auto".

A CIAF "non analizou as causas raíz" do descarrilamento e agora, que fica constatado que cómpre ir alén do maquinista, a plataforma ve imprescindible que se atendan as súas demandas. Por unha banda, no que atinxe á apertura "dunha comisión técnica independente á marxe da investigación xudicial", a mesma que "se nos nega reiteradamente, mentindo de maneira pertinaz". Por outra, a aprobación dunha comisión de investigación parlamentaria "para depurar responsabilidades políticas", a comezar polos propios responsables do Ministerio de Fomento en cada momento, dende a apertura da liña (2011) ata a desconexión do sistema de freado automático (2012). "O xuíz danos a razón, como xa fixeron en Europa", resumen.

Reaccións políticas

Ana Pontón: "A imputación abre unha porta á esperanza, é evidente que houbo decisións políticas que provocaron o maior accidente ferroviario da historia de Galiza"

A citación como investigado de Cortabitarte, que se negou a declarar cando fora imputado polo primeiro xuíz da causa e sobre quen tamén pesa outra imputación por un accidente acontecido en Arévalo (Ávila) no ano 2010, supón para as forzas políticas que veñen defendendo a apertura dunha comisión de investigación sobre o acontecido, En Marea e BNG, unha reafirmación desta tese. Neste sentido, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, ve aberta "unha porta á esperanza" que "debería abrirse moito máis" ata chegar a "investigar a quen tiñan responsabilidades políticas máis claras".

"Esta imputación -sinala Pontón- abre claramente a vía de que hai responsabilidades políticas e pon de novo sobre a mesa a necesidade de que se reabra o debate sobre a apertura de comisións de investigacións no Parlamento galego e no Congreso dos Deputados", as mesmas que foron bloqueadas polo PP mentres o PSOE optaba pola abstención. "Se PP e PSOE non teñen nada que ocultar -agrega a nacionalista- deberían abrilas, porque é evidente que houbo decisións políticas que reduciron a seguridade dos trens que circulan por Galiza e que esta redución da seguridade provocou o maior accidente ferroviario da historia do noso país".