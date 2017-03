"O alumnado considera que a violencia de xénero é só a agresión física"

O espectáculo que Jorge Cremades tiña previsto ofrecer o vindeiro 25 de marzo no Teatro Colón da Coruña foi finalmente suspendido, tralas xestións iniciadas por Concello e Deputación ante a empresa que xestiona a programación deste espazo. A outra representación programada polo humorista en Galicia (a do 24 de marzo en Vigo) fora xa anulada por Afundación como consecuencia do seu contido machista e das críticas recibidas.

A suspensión foi anunciada este venres en rolda de prensa pola responsable de programación do Teatro Colón, recinto do que é titular a Deputación, pero que ten externalizada a súa xestión, que en maio volverá ser pública. Na rolda de prensa interviron tamén a concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, e a vicepresidenta e responsábel da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, que saudaron a cancelación do espectáculo.

Fraga lembrou "o papel que deben manter as administracións de cara favorecer a igualdade e a evitar a reprodución de comportamentos machistas e de odio en recintos de titularidade pública". “Este espectáculo é a punta do iceberg doutras expresións de odio que teñen lugar ás veces nos espazos artísticos. É fundamental que a programación que se realiza desde as administracións públicas, ou nos recintos que están baixo a súa titularidade, promova unha cultura que favoreza a igualdade, e que non permita ningún tipo de expresión machista sobre os seus escenarios”, destacou.

De igual xeito, Sanmartín falou da suspensión como "unha vitoria do movemento feminista" e "unha boa noticia para o conxunto da cidadanía”. “Temos que manter un compromiso firme de tolerancia cero co machismo e con todo comentario que non sexa serio e rigoroso sobre violencia contra as mulleres que, finalmente, poden funcionar de maneira moi negativa na sociedade”, subliñou.

O Goberno local da Coruña solicitoulle á empresa que xestiona o recinto e que alugara o espazo a unha produtora, que tivera en conta a perspectiva de xénero na súa programación, trasladando a solicitude dun grupo de mulleres que lle pedira ao Concello "que, como institución de proximidade, puxera ferramentas para dar resposta a un comportamento que vai en contra da eliminación das violencias machistas”, destacou Rocío Fraga.