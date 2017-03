O Apego polo galego na infancia chega xa á metade da poboación de Galicia

O polbo Po, mascota do proxecto Apego, no colo dun neno Apego

As sete principais cidades e algúns dos concellos con maior poboación, ata un total de 30, forman xa parte do proxecto Apego para a socialización da infancia en Galego. Este venres Nigrán acolleu a incorporación súa e doutros seis municipios (Lugo, Vilagarcía, O Carballiño, Ponteareas, Sada e Cee), cos que o proxecto, tras o seu segundo ano de vida, suma xa 30 concellos nos que viven 1,3 millóns de galegos, a metade da poboación de Galicia.

No acto de Nigrán, alcaldes, concelleiros e técnicos municipais de normalización lingüística fixeron fincapé no interese da colaboración entre concellos para que a súa veciñanza poida acceder en igualdade de condicións a programas e servizos. Tamén resaltaron a necesidade dun proxecto coma Apego “que valore positivamente a lingua e a súa transmisión, tendo en conta a situación xeral pola que pasa o galego, incluso nos territorios onde a realidade é aparentemente máis favorable”. E, de maneira especial, animaron ás nais e pais para os convidaren a que se sumen ao Apego e participen nas accións e nas redes que reforzan a socialización en galego das súas fillas e fillos.

O alcalde de Nigrán, o socialista Juan González, salientou a importancia de "promover desde o berce o emprego do galego"

O anfitrión do acto, o alcalde de Nigrán, o socialista Juan González, salientou o “compromiso político coa nosa lingua” do seu goberno e o seu interese por “promover desde o berce o emprego do galego, por iso seguiremos apostando por este tipo de iniciativas”. González tamén salientou que Nigrán conta tamén dende hai sete meses co primeiro servizo de normalización lingüística da súa historia. O acto deste venres incluíu un concerto de música infantil, “Letras e notas”, protagonizado por Magín Blanco, como mostra das actividades que se desenvolven no proxecto para darlles ás familias recursos para activar a lingua.

Xunto cos municipios incorporados este venres, de Apego xa formaban parte as outras seis cidades (Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra e Ferrol) así como os concellos da Baña, Ames, Carballo, Carnota, Mazaricos, Moaña, Muros, Narón, Negreira, Oleiros, Ponteceso, Redondela, Rianxo, Ribadeo, Rois, Teo e Vimianzo.