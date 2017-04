"As empresas de EUA van usar o CETA como Cabalo de Troia a través das súas filiais canadenses"

Tom Kucharz (Ecoloxistas en Acción) © Attac

Este luns deu comezo en Pontevedra a XXXIV edición da Semana Galega de Filosofía, centrada este ano na saúde. Tom Kucharz (Ecoloxistas en Acción) foi o encargado de ofrecer o relatorio da noite, no que alertou contra as grandes concentracións empresariais na agroindustria e o poder político destas compañías, que presionan a través dunha intensa acción lobbys os Gobernos e os Parlamentos para limitar os controis ao seu negocio.

As negociacións dos acordos de libre comercio entre a Unión Europea e os EE.UU. (TTIP) e entre a UE e Canadá (CETA) foron nos últimos anos escenario desas presións. O TTIP foi paralizado, mais o CETA está camiño de ser aprobado polos distintos países da UE e os seus efectos finais poderían ser os mesmos que os do primeiro tratado. Kucharz debullou os efectos dos procesos de concentración sobre o medio ambiente, sobre a alimentación e sobre os e as produtoras, impoñendo un modelo agrario baseado en monocultivos destinados á exportación e longas distancias e un modelo gandeiro dominado polas grandes explotacións industriais. Este mesmo martes está en marcha unha ciberacción sobre este tema, coa etiqueta #CETAnoalimenta.

Que efectos teñen as grandes concentracións empresariais na agroindustria?

Actualmente estamos vendo unha enorme concentración do mercado agroindustrial no mundo. Non é só a fusión en Monsanto e Bayer, senón que tamén se está buscando a fusión entre Dow Chemical e DuPont e tamén se están fusionando Syngenta con ChemChina, que é a maior empresa química chinesa. Isto incrementaría os problemas causados pola agricultura industrial, con consecuencias moi negativas para a saúde, para as e os agricultores, os consumidores, o medio ambiente e a seguridade alimentaria. Isto é debido a que esta concentración empresarial aumentaría o control corporativo sobre a agricultura: estas tres megaempresas controlarían o 70% dos agroquímicos e o 60% das sementes comercializadas en todo o planeta.

Gañarían tamén poder político, incrementando a súa capacidade de influencia sobre as políticas agrarias e de alimentación de cada país. Xa o estamos vendo co enorme poder que estas empresas e as súas asociacións lobbystas teñen en Bruxelas. Ao mesmo tempo, esta concentración reduciría a capacidade dos e das agricultoras para poder elixir e limitaría a diversidade das sementes. Estas empresas están promovendo tamén paquetes tecnolóxicos: todas as políticas agrarias están pensadas para aumentar a complexidade tecnolóxica e dos insumos que son necesarios para a agricultura industrial, uns insumos que tamén están controlados por estas compañías.

Que efectos teñen para a saúde dos e das consumidoras finais?

As concentracións empresariais reducen tamén as posibilidades de elección dos e das consumidoras. Incrementa ademais o uso de químicos, algún moi perigosos e tóxicos. Entre eles destacan os contaminadores hormonais; un dos principais problemas para a saúde é a aparición dos disruptores endocrinos, que están provocando diferentes cancros, obesidade, defectos nos fetos, problemas de perda de capacidade cognitiva e problemas de fertilidade. E, ademais, un gran custo para os sistemas públicos de saúde, un gasto adicional de 170.000 millóns de euros en todo o mundo. As grandes empresas químicas e da agroindustria levan anos facendo un labor de lobby para que non se prohiban os contaminadores hormonais. Algunhas cartas entre a Comisión europea e estas industrias que se fixeron públicas demostran que esta presión tivo unha grande influencia nas negociacións do CETA.

Paralizado o TTIP, o CETA é agora mesmo o problema máis urxente, o mecanismo que as grandes compañías queren empregar para reducir os controis legais á súa acción?

Si, a través do CETA as empresas transnacionais de Canadá poderían demandar o Goberno español antes os tribunais de arbitraxe se este aplicase nalgún momento algunha medida restritiva para a súa acción ou limitase o uso dalgunha substancia que xa se demostrou nociva para a saúde humana ou para o ecosistema, por exemplo as que están acabando coas abellas. O CETA é un Cabalo que Troia, polo que Monsanto e outras grandes empresas norteamericanas, a través das súas filiais canadenses, van tentar modificar a lexislación dos distintos países europeos, desmontando as actuais regulacións que aínda que non sexan perfectas si supoñen unha protección da saúde e do medio ambiente.

Se se ratifica este tratado, que agora mesmo se atopa no seu trámite parlamentario, onde hai un silencio tremendo sobre o asunto, abriríase un buraco enorme por onde se poderían coar cambios lexislativos moi importantes sen participación democrática. O CETA é un auténtico golpe contra a democracia parlamentaria e a soberanía popular que se está discutindo case sen presenza nos medios, en boa medida porque a maioría de PP, PSOE e Ciudadanos na Mesa do Congreso acurtou o período de presentación de emendas.

O camiño para a oposición a este modelo pasa por unha unión de produtores e consumidores, de que estes se decaten de que os problemas da agricultura teñen efectos directos na súa saúde?

Si, por suposto. O que pasa é que cando se fala destes e doutros problemas, parece que sempre se delega a solución na responsabilidade dos e das consumidoras, como se fose un problema individual de elección. Pero a realidade é que é un problema político que se soluciona xerando mobilización social, resistencia e cambios radicais na forma de producir e consumir. Isto é o contrario da actual forma mafiosa de facer política que practican tanto a UE coma o Goberno español, onde as políticas públicas só buscan os intereses dunha minoría. Aprobáronse lexislacións que provocaron a morte de milleiros de persoas, sobre todo das persoas que viven na pobreza, que son quen teñen unha peor alimentación e sofren máis os seus efectos. As actuais políticas públicas favorecen este sistema agroalimentario que está a envelenar unha parte da poboación porque priorizan os intereses económicos dunha minoría sobre a saúde e o benestar da maioría.

Como se constrúe e fortalece un modelo alternativo ao proposto polas grandes empresas?

O máis importante é a organización e a creación de ferramentas dende a sociedade civil organizada. A curto prazo temos que tentar impedir a ratificación do CETA. E a medio prazo o que temos que facer é cambiar o Goberno central e os gobernos autonómicos retrógrados, seguindo o exemplo que están dando dende o 2015 os goberno municipalistas. Hai experiencias moi interesantes en varias cidades de aposta pola compra pública de alimentos para comedores, pola agroecoloxía, a aposta polos mercados locais e os mercados campesiños, o rexeitamento da contratación pública con empresas que actúen en paraísos fiscais... As cidades do cambio están creando redes moi interesantes para apostar pola soberanía alimentaria e por un modelo agroalimentario xusto. Ademais da presenza institucional, necesitamos máis autoorganización da sociedade civil, necesitamos redes que empurren dende abaixo. E necesitamos unha boa coordinación entre todos os países, cun espírito internacionalista.