O Laboratorio Cidadán da Coruña pon en marcha os seus 6 primeiros proxectos

Presentación dos seis proxectos e actividades que se desenvolverán no marco do Laboratorio Cidadán da Coruña © Concello da Coruña

Esta semana presentáronse os seis proxectos de innovación social que se desenvolverán este ano no marco do Laboratorio Cidadán da Coruña, o Co-Lab, que inicia a súa andaina, despois das xornadas celebradas o pasado mes de novembro e que serviron para deseñalo e conformar os primeiros grupos de traballo. Os proxectos "teñen como obxectivo traballar e involucrar a distintos colectivos e persoas coa finalidade de crear comunidade e construír cidade dun xeito participado, e procuran favorecer a súa representación no maior número de espazos posibles”, destacou a concelleira de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, que salientou que “repercutirán no benestar da veciñanza dos diversos​ ​barrios​" ​da​ ​Coruña, buscando construír cidade dun xeito participado”.

O obxectivo deste tipo de laboratorios cidadáns, é dotar a cidadanía de capacidade e recursos para resolver os problemas de diversa índole que atopan na súa contorna

O obxectivo deste tipo de laboratorios cidadáns, que funcionan dende hai anos en Madrid (Medialab Prado), Barcelona (CitiLab), Estados Unidos ou Dinamarca e numerosas urbes de América Latina, é dotar a cidadanía de capacidade e recursos para resolver os problemas de diversa índole que atopan na súa contorna. Tamén tender pontes entre entidades sociais de distinto tipo, institucións, a universidade e a cidadanía en xeral, creando espazos comúns de traballo, de debate e resolución práctica de problemáticas. "O obxectivo do CoLab é pór en valor as achegas da veciñanza para conseguir unha cidade máis aberta que contribúa ao desenvolvemento cultural, social e económico da Coruña", destácase, nun proceso que busca aproveitar tamén as posibilidades outorgadas polas novas tecnoloxías e os medios dixitais.

Os 6 proxectos do Co-Lab teñen planificadas máis de 50 actividades abertas a todo o mundo

Os proxectos que se desenvolverán neste último trimestre do ano incorporan estes principios fundacionais do Co-Lab e están abertos á cidadanía para que calquera persoa poida participar neles. Cada un dos proxectos desenvolverá actividades e accións para achegarse a un maior público e favorecer a interacción dun maior número de persoas. En total, no que queda do ano, os 6 proxectos do Co-Lab teñen planificadas máis de 50 actividades abertas a todo o mundo. Entre as persoas beneficiarias dos proxectos de innovación social atópanse persoas maiores para as que a soidade é un dos seus principais problemas ou persoas que viven nas aforas da cidade, espazos aínda rurais que están a sufrir unha gran presión urbanística. Outros proxectos diríxense de forma máis xeral á toda a poboación e outros están máis centrados en barrios concretos, coma Monte Alto ou a Agra do Orzán.

Os seis proxectos