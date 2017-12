Profesorado denuncia a privatización da certificación de idiomas por parte da Xunta

CIG-Ensino tamén denuncia esta situación. sinalando que "até o de agora o profesorado galego tiña ao seu dispor as Escolas Oficiais de Idiomas (EOIs) para certificar os coñecementos de inglés". Porén, engade, "a administración anuncia que este ano serán empresas privadas as que leven a cabo esta certificación, iso si, usando o persoal do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) para a súa xestión, o que xa roza o esperpento". "A formación do profesorado non pode ser unha forma de financiar empresas privadas, máis aínda cando as EOIs teñen entre as súas funcións expresas levar a cabo esta formación", subliña.

O sindicato critica ademais que "esta certificación non cumpre cun mínimo de calidade, xa que só avalía as competencias orais, mentres que nas probas das EOIs certifícase o nivel de xeito global, nas súas catro destrezas comunicativas: falar, escoitar, ler e escribir".

A central reclama "que sexan as EOIs as entidades que formen e certifiquen os coñecementos do profesorado galego en todas as linguas" e lembra que esta medida se enmarca nunha política continuada de privatizacións por parte da Consellería de Educación "e nesta ocasión tócalle a un dos seus xoguetes preferidos: a lingua inglesa", conclúe.