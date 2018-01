Só 293 pais galegos compartiron o permiso de maternidade en 2017

O 1 de xaneiro de 2017 púxose en marcha por fin o permiso de paternidade de catro semanas. Tratábase dunha medida aprobada xa en 2009 cuxa aplicación fora adiada por varios gobernos xustificándose na necesidade de conter o gasto público. O permiso, moi inferior ao que funciona en países como Suecia (480 días), Austria (365 días), Noruega (112 días) ou Finlandia (54), sitúase iso si na liña do existente no resto dos países de Europa. A medida mellora os 13 días (máis dous, polo Estatuto dos Traballadores) que se ofrecían previamente e enmárcase no obxectivo de conciliar a vida laboral coa crianza dos bebés acabados de nacer e tamén no camiño de favorecer unha participación dos pais máis implicada e igualitaria, á espera de chegar nalgún momento aos permisos iguais e intransferibles.

Ao longo de 2017 foron 12.972 os homes galegos que se acolleron ao permiso laboral de paternidade (non obrigatorio), unha cifra que mellora notablemente o dato de 2016 (11.819) e que confirma unha tendencia á alza nos últimos anos, a pesar de que o número de nacementos en Galicia é cada vez menor. De feito, os indicadores dos permisos de maternidade (13.885 o pasado ano) e paternidade tenden a converxer, cunha diferenza inferior a mil en 2017 (na que entran tamén as mulleres que teñen fillos e fillas en solitario). En 2014 a diferenza entre ambos os dous permisos foi superior aos tres mil.

Existe tamén a posibilidade de que pais e nais compartan o permiso de maternidade concedido á muller, situado neste momento nas 16 semanas (112 días). Unha prestación que de novo se sitúa lonxe dos datos de Suecia (480), Croacia (410), Reino Unido (365), Noruega (315) ou Italia (210). Porén, son moi escasos aínda os exemplos deste permiso compartido, é dicir, de homes que deciden ampliar o seu permiso de paternidade para coidar do seu fillo ou filla. En 2017 foron só 293 os galegos que o fixeron, pouco máis do 2%. A proporción é, iso si, lixeiramente superior á do conxunto do Estado (1,8%).

O número de parellas galegas que compartiron o permiso de maternidade mesmo descendeu dende o ano 2016 (foran 360, o 2,5%), unha redución posiblemente explicable polo incremento do propio permiso de paternidade intransferible de 13 a 28 días. Na última década o número de permisos de maternidade compartidos en Galicia viñera experimentando un sostido aínda que tépedo crecemento, dende o 1,63% do ano 2007.

As estatísticas das excedencias laborais para o coidado de nenos e nenas confirman esta realidade de crianza non igualitaria. En 2017 foron 1.078 mulleres as que en Galicia se acolleron a algún tipo de excedencia nos seus traballos para pasar máis tempo cos seus fillos e fillas. En cambio, foron só 132 homes, pouco máis do 10% do total. O número de excedencias solicitadas incrementouse moito nos últimos tres anos, tanto nos homes coma nas mulleres: das 559 de 2014 pasouse a 1.210 o pasado ano.