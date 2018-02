A Xunta arquiva a sanción a CUAC pero prohíbelle emitir en FM

Estudios de Cuac FM Cuac FM

Non haberá sanción para Cuac FM, pero de momento a emisora comunitaria coruñesa non regresará ás ondas hertzianas, mantendo a súa programación unicamente en Internet. A Xunta de Galicia vén de resolver o procedemento sancionador aberto o pasado mes de setembro contra a radio, aceptando as alegacións presentadas polo Colectivo de Universitarios Activos, que solicitaban o arquivo do expediente. Polo tanto, Cuac FM non será multada cos entre 100.001 e 200.000 euros de sanción que poñían en grave risco a supervivencia desta radio que leva 21 anos emitindo na comarca da Coruña.

O Goberno galego recoñece que a Lei do Audiovisual se está a incumprir e que a radio comunitaria coruñesa leva 20 anos emitindo sen ánimo de lucro, sen prexudicar a terceiros e sen ánimo de ocultación

O Goberno galego recoñece que a Lei do Audiovisual se está a incumprir no relativo aos mandatos recollidos no artigo 32 e da Disposición Transitoria 14ª, que prevén a concesión de licenzas de emisión ás radios comunitarias existentes. E asume que a interpretación da Lei 7/2010 Xeral de Comunicación Audiovisual “pode crear certas dúbidas interpretativas”. "Para sancionarnos queren aplicar a mesma lei que eles incumpren", destacaba en outubro Isabel Lema, coordinadora de Cuac FM, en entrevista con Praza Pública. De igual xeito, na súa resolución a Xunta admite explicitamente que Cuac FM leva máis de 20 anos emitindo na frecuencia modulada de boa fe, sen ánimo de ocultación, e sen recibir advertencia algunha por parte da Administración, que non existen terceiros prexudicados e que carece de ánimo de lucro. E valora positivamente o cese das emisións na FM no momento de recibir a notificación da sanción.

Porén, a Xunta advirte que esta resolución “racha calquera expectativa de Cuac FM para volver a emitir na FM" e ameaza con novos expedientes sancionadores en caso de que a radio volva emitir por ondas. De momento, a Asemblea Xeral Extraordinaria de Cuac FM que tivo lugar esta fin de semana acordou "continuar emitindo exclusivamente por internet, a través da súa páxina web, servizos de streaming e podcasting, e aplicacións para dispositivos móbiles", cando menos mentres non se resolve o recurso que presentará contra esta resolución "ao estimala inxusta e contraria á lei vixente, xa que impón unha situación de facto que impide o exercicio de dereitos fundamentais".

A emisora decide, de momento, continuar unicamente en Internet, cando menos mentres non se resolve o recurso que presentará contra a decisión da Xunta

Ademais, CUAC "lamenta a interpretación restritiva la Lei 7/2010 Xeral de Comunicación Audiovisual" e afirma que "empregará todos os medios dos que dispoña para garantir o cumprimento real e efectivo dos dereitos do público a recibir información e opinión a través de medios comunitarios, xa que as administracións públicas semellan ineficaces para elo". "Pode que a vontade de servizo á comunidade non sexa condición suficiente para facer cumprir a letra e o espírito das leis, pero sen dúbida é unha condición necesaria. Por nós non vai quedar", engade.

Finalmente, o colectivo que constrúe a emisora agradece o ánimo amosado nos últimos meses polas persoas, colectivos e institucións "que amosaron publicamente o seu apoio e asinaron o Manifesto polo dereito a comunicar". "Moitas grazas polo voso apoio, compromiso, confianza e o afecto co que nos premiades cada día. Temos a seguridade de que o arquivo desta sanción non se tería producido se vós non estivésedes aí", conclúe.