AO MINUTO | 8 de marzo, folga feminista

Galicia únese este 8M á mobilización internacional do Día das Mulleres, marcada desta volta pola histórica convocatoria de folga feminista. Seguimos o máis destacado da xornada no país, onde xunto ás convocatorias de paro xeral e parciais están convocadas concentracións e manifestacións en máis de 40 vilas e cidades.

13:22 | Resposta masiva á convocatoria de mobilización tamén en Pontevedra

"As mulleres situamos Galiza no mapa mundial do paro internacional de mulleres". Imaxes desta mañá de Pontevedra #folgaFeminista8M pic.twitter.com/F1HHmmRVXQ — Nós Televisión (@NosTelevision) 08 marzo 2018

"As mulleres situamos Galiza no mapa mundial do paro internacional de mulleres", destacaron as mulleres concentradas en Pontevedra.

13:07 | Traballadoras do Hospital da Costa únense ao 8M malia aos "servizos máximos" do Sergas

Traballadoras do Hospital da Costa, en Burela, mostraron o seu apoio á mobilización deste 8M ante o centro sanitario. Non puideron achegarse á concentración convocada ante a casa do Concello da vila, explica a CIG, por mor dos "servizos máximos" establecidos no Sergas.

12:56 | En Ames, a concentración reivindica "dignidade" para o traballo feminino

Ames tamén acolleu esta mañá unha concentración feminista #folgafeminista8M pic.twitter.com/kgg2egm53u — Nós Televisión (@NosTelevision) 08 marzo 2018

Ante a casa do Concello de Ames, en Bertamiráns, a mobilización feminista dete 8M reivindicou que o traballo permita ás mulleres "desenvolver un proxecto vital con dignidade e autonomía".

12:51 | A folga feminista enche a concentración de Cangas

A concentración convocada ante a Casa do Concello de Cangas este 8M tivo tamén unha resposta masiva, como reflicte esta imaxe de Galiza Contrainfo. A vila morracense acollerá outra nova mobilización ás 8 do serán.

12:39 | As xornalistas da Coruña, ante Emilia Pardo Bazán

As xornalistas de diversos medios de comunicación uníronse activamente ao paro en varias cidades galegas. Na imaxe, a acción reivindicativa organizada polas xornalistas da Coruña ante o monumento a Emilia Pardo Bazán.

12:34 | Concentración silenciosa en Poio



Mobilización silenciosa en Poio nesta #FolgaFeminista8M pic.twitter.com/NBHsBLeui4 — Nós Televisión (@NosTelevision) 08 marzo 2018

Alén das cidades, a mobilización feminista deste 8M tamén está presente nas rúas. É o caso, por exemplo, da concentración silenciosa organizada esta mañá en Poio.

12:23 | Resposta masiva á mobilización en Vigo

En Vigo a resposta á concentración convocada para o mediodía na contorna do MARCO tamén é masiva. Participan mulleres de diversas idades con gran presenza de mozas, tal e como amosa a imaxe de Galiza Contrainfo.

12:00 | Multitudinaria concentración en Santiago

Centos de mulleres concéntranse na Praza Roxa de Santiago de Compostela na primeira das manifestacións convocadas con motivo deste 8 de marzo na capital galega. Á protesta, na que ecoa o berro "se nós paramos, para o mundo" uniuse unha comitiva de mulleres xornalistas que, baixo a lema As xornalistas paramos, concentrouse previamente na Alameda xunto á emblemática estatua das irmás Maruxa e Coralia Fandiño.

11:58 | O gabinete da presidenta, baleiro na Deputación de Pontevedra

Na única das catro deputacións galegas dirixida por unha muller, a de Pontevedra, a presidenta xa anunciara o seu apoio activo á folga do 8M xunto ao resto de deputadas do goberno. Así, este xoves o despacho de Carmela Silva e as instalacións nas que traballa o seu gabinete permanece baleiro. Silva, as demais deputadas de PSdeG e BNG e mais traballadoras da institución concéntranse este mediodía ante o Pazo Provincial.

11:49 | A mobilización nas rúas de Ourense

Comezan a chegar imaxes das mobilizacións de mulleres en Ourense #folgafeminista8m pic.twitter.com/hZEIu6a5Us — Nós Televisión (@NosTelevision) 08 marzo 2018

Os sindicatos que apostaron por canalizar as mobilizacións desta xornada en paros de dúas horas tamén están a organizar concentracións por toda Galicia. Na imaxe, mobilización de CC.OO e UGT no centro de Ourense.

11:42 | No Parlamento só o PP participa nas comisións como nunha xornada ordinaria

No Parlamento de Galicia este xoves estaban convocadas dúas comisións de traballo. Na de asuntos marítimos só se trataron dúas propostas do PP ás que os deputados de PSdeG e En Marea contestaron facendo ver que non era día de debates, mentres que decaeron pola ausencia das súas propoñentes varias iniciativas formuladas por mulleres do BNG. Na comisión de estudo dos incendios forestais, as únicas mulleres presentes eran deputadas do PP.

11:19 | Mobilizacións sindicais en centros sanitarios



As mobilizacións da #folgafeminista8M tamén chegan ata os Hospitais. Na imaxe, mobilización de @ccoogalicia ás portas do CHUAC (A Coruña) pic.twitter.com/ACtzBH8EE1 — Nós Televisión (@NosTelevision) 08 marzo 2018

A presenza feminina entre o persoal da sanidade pública é maioritaria e en moitos centros do Servizo Galego de Saúde estanse a desenvolver paros durante esta xornada de folga feminista. Na imaxe, difundida polo PSdeG, concentración no Hopsital da Coruña.

10:39 | A actividade dos piquetes feministas en polígonos industriais

Desde primeira hora da mañá, os polígonos do país son escenario dos piquetes informativos desta #FolgaFeminista8M pic.twitter.com/mWC8Lawu8G — Nós Televisión (@NosTelevision) 08 marzo 2018

A mobilización comezou ben cedo nalgunhas áreas comerciais e industriais do país. É o caso do polígono de Costa Vella, en Santiago, onde os piquetes informativos percorreron diferentes instalacións empresariais.

10:25 | Comeza o roteiro das "lobas de mar" na Coruña

Comeza a "ruta do salitre", o roteiro das "lobas do mar", que saían ás seis da mañá das súas casas. Redeiras, mariscadoras, descargaban os barcos, limpaban, salgaban, transportaban e vendían o peixe. E mesmo saían ao mar.

10:20 | Piquetes feministas no centro de Santiago

Os sindicatos que convocan folga xeral feminista de 24 horas están a desenvolver piquetes informativos en diferentes puntos do país. Nas imaxes, representantes da CNT e da Plataforma Feminista Galega no centro de Santiago.

9:52 | Esculturas masculinas que chaman á folga

Os movementos feministas galegos simbolizaron nos últimos días o chamamento á folga deste 8M colocando mandís lilas e outra simboloxía a emblemáticas esculturas de personaxes masculinos en varios puntos do país. Nas imaxes, a acción na Coruña, Lugo e Vigo.

9:42 | Paro do persoal de Frinsa, en Ribeira

O persoal da factoría de Frinsa, en Ribeira, tamén secundou os paros convocados para a quenda de noite. A imaxe difundiuna UGT.

9:20 | A folga, tamén na sanidade pública galega

A folga feminista percibiuse xa nas quendas de noite en diferentes ámbitos laborais. Na imaxe, difundida pola CIG, celadoras do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

9:11 | Hip-hop feminista dende Palestina

O blog Diario de Palestina publica este 8 de marzo a tradución ao galego do tema 'Who you are?' do grupo de hip-hop palestino DAM, unha canción de afirmación feminista publicada hai tres anos e que denuncia o patriarcado nas sociedades árabes. Nesta ligazón podes ver o vídeo, con subtítulos en galego

"Son a solteira, a estéril e a divorciada

Son a “mellor vivir cun home ca estar soa”

Son quen frega e quen pasa o ferro, son todo, son nada

Mais dime: ti quen es?

Son a lercha das mulleres, a que non pode parir nenos, son forte, son cen homes

Son a honra, son a vergonza, son todo, son nada

Mais dime: ti quen es?"

9:01 | Piquetes informativos en áreas industriais e empresariais

As organizacións convocantes da folga feminista están a organizar piquetes informativos nalgunhas áreas industriais e empresariais galegas. Na imaxe, a contorna do polígono compostelán do Tambre.

8:49 | "Isto cae!" Ferrol homenaxea as mulleres do 72

O Concello de Ferrol concedeu o galardón 8 de Marzo de forma colectiva ás Mulleres de Marzo do 72. A entrega do premio tivo lugar no marco dunha gala celebrada este mércores no Teatro Jofre. Alí estreouse o documental "¡Esto se cae!", elaborado por Ángel García e Marta Corral, que tamén se pode ver a través da rede. O vídeo supón unha homenaxe ás mulleres do 72 e recolle as historias de vida de mulleres que participaron nos históricos e tráxicos episodios de loita pola democracia de marzo do 72, que acabaron coa morte de dous obreiros e ducias de feridos e de detidos. O obxectivo do documental é "darlles o protagonismo que merecen a estas mulleres, con nomes e apelidos", un proceso "de xustiza, visibilización e recuperación da memoria".

8:45 | En folga feminista: "paramos porque estamos fartas e temos forza e decisión"

Mulleres que nos últimos días participaron nas mobilizacións previas á folga feminista puxeron voz ao inicio da cobertura especial de Praza.gal e Nós Televisión para este 8M