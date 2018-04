O Comité Científico do Ministerio resolve que o eucalipto é unha especie invasora e recomenda a súa erradicación

Formacións forestais dominantes en Galicia (en rosa, o eucalipto) Pladiga

O Comité Científico de Flora e Fauna Silvestres do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente vén de publicar un ditame que recomenda a inclusión do eucalipto no Catálogo Estatal de Especies Exóticas e Invasoras. A resolución, adoptada por unanimidade, responde a unha consulta realizada en setembro polo Concello de Teo, que o pasado ano aprobou unha moción contra a eucaliptización que entre outras medidas demandaba do Ministerio a consideración de "especie invasora" para esta árbore. O ditame inclúe nas súas recomendacións a todas as variedades de eucalipto, dende a globulus á nitens, e recomenda "extremar a precaución con novas introducións e plantacións", levar a cabo "un seguimento local" e realizar "medidas de erradicación antes de que se produza a invasión, sempre que se observe naturalización de calquera especie de Eucalyptus no noso territorio".

O ditame analiza os efectos nocivos do eucalipto sobre o medio, sinalando por exemplo que "estudos levados a cabo en plantacións de E. globulus tanto en España como en Portugal demostran o empobrecemento das cadeas tróficas de descomponedores acuáticos cando as follas caen nos ríos". Afirma tamén que provocan unha "alteración das propiedades físico-químicas, bioquímicas e microbiolóxicas do solo", así coma "perda de biodiversidade tanto vexetal como animal", aumentando o risco de instalación doutras invasoras. Alerta igualmente da súa "capacidade para colonizar espazos abertos, especialmente en escenarios post-incendio forestal, desprazando ás colonizadoras autóctonas" e, igualmente, de que implica un elevado risco de incendios pola acumulación de follas e a presenza de aceites inflamables

O ditame lembra que "as especies E. camaldulensis e E. globulus son consideradas invasoras a nivel mundial, concretamente en Europa e América" e engade que "no noso territorio constatouse desde comezos do século XXI que tanto E. camaldulensis como E. globulus presentan un comportamento invasor manifesto e que son especies moi perigosas para os ecosistemas forestais naturais e semi-naturais, aínda que a súa dispersión sexa local". "En resumo, todas as especies exóticas do xénero Eucalyptus alteran a biodiversidade no medio transformado. Por todo iso, considérase que todas, tanto cultivadas como naturalizadas no noso país, son especies transformadoras do medio polos impactos causados na composición e diversidade das especies nativas", conclúe.

O documento subliña a "naturalización e invasión" de seis especies de eucalipto no Estado español, chamando a atención sobre todo sobre os efectos das variedades camaldulensis e globulus. Así mesmo, o informe fai unha análise concreta do risco xerado polas variedades camaldulensis, globulus, gunnii, nitens e sideroxylon, nunha escala de perigosidade que vai dende -14 ata +29 e na que se considera que existe perigo de invasión se o indicador supera os 6 puntos. A puntuación para camaldulensis é de +26 a do globulus é de +24, a de nitens é de +15, a de sideroxylon é de +10 e a de gunnii é de +7. Polo tanto, conclúe que "todas elas posúen risco de invasión no noso territorio, especialmente alto no caso de E. camaldulensis, E. globulus e E. nitens, estas tres destinadas á explotación forestal".

Finalmente, o ditame recomenda incorporar ao Catálogo de Especies Exóticas "todas as especies de Eucalyptus naturalizadas en España polo seu carácter invasor e capacidade transformadora do medio, e recoméndase extremar a precaución con calquera outra especie deste xénero cuxo destino sexa a explotación forestal debido ao alto risco de invasión". "Sempre que se observe naturalización de calquera especie de Eucalyptus no noso territorio recoméndase un seguimento local e levar a cabo medidas de erradicación antes de que se produza a invasión", engade. O texto suxire, igualmente, "unha xestión profesionalizada das explotacións forestais de Eucalyptus que garanta o control da explotación evitando a naturalización e invasión fose do territorio dedicado a tal fin e levando a cabo tarefas de erradicación en caso de producirse a naturalización". "A recuperación de hábitats naturais é a mellor medida a medio e longo prazo para evitar a invasión de Eucalyptus na contorna", conclúe.

ADEGA xa publicou unha nota preguntando "a que agardan Xunta a Ministerio pra incluir o eucalipto no Catálogo de EEI e comezar a erradicalo?", denunciando que a pesar "das cada vez máis numerosas evidencias científicas que amosan o carácter invasor e potencialmente perigoso para o medio natural do eucalipto", tanto o Ministerio como a Xunta "seguen a facerlle o xogo á patronal pasteiro-enerxética".

Este non é o primeiro ditame que Comité Científico que cualifica algunha variedade de eucalipto como especie invasora. Xa no 2011 as variedades camaldulensis e globulus foron incluídas como especies exóticas con potencial invasor en Canarias e en 2012 un ditame do Comité Científico do Ministerio recomendou a incorporación, igualmente, da variedade nitens, que dificultou a súa expansión en Asturias, como pretendía ENCE. Porén, en 2013 un decreto do Goberno central anulou as disposicións anteriores, quedando fóra do Catálogo estas tres variedades. ADEGA alerta destas e outras "ferramentas utilizadas polos políticos amigos do eucalipto para amnistiar a esta especie".