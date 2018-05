Os delitos contra a liberdade sexual acadan en Galicia o seu máximo dende 2011

A carta busca "analizar con sosego se temos de cambiar este sistema penal androcéntrico e con graves nesgos sexistas e, sobre todo, que é o que temos de cambiar"

Dalila Dopazo, maxistrada en Lugo, é unha das tres asinantes (xunto coas tamén xuízas Nekane San Miguel e Angels Vivas, de Bilbao e Barcelona) dunha carta dirixida á moza que foi violada por 'La Manada' en Pamplona. A carta, publicada en Viento Sur, valora a sentenza co obxectivo de "analizar con sosego se temos de cambiar este sistema penal androcéntrico e con graves nesgos sexistas e, sobre todo, que é o que temos de cambiar".

No texto, destacan que o ditame xudicial (asinado por dous dos tres maxistrados) "creu o teu relato e declarouno probado, con evidencia, máis aló de toda dúbida razoable". Tamén salientan como un feito positivo que a sentenza recoñeza que "cada muller reacciona de modo distinto ante un ataque" e que "en ocasións, quen se sente agredida responde resistíndose; noutras, tratando de gañar tempo para eludir a agresión; e noutras, adoptando unha actitude pasiva e esperando que termine canto antes, e que ningunha desas tres reacciones implica consentimento".

"Manter esa palabra (abuso) no Código Penal para referirse ás relacións sexuais non consentidas parte da idea de que as mulleres seguimos sendo obxectos para servir ao pracer do home, e que só se se exceden os homes nese uso, se lles castiga"

Porén, a carta si se amosa crítica con que o ditame final escollese cualificar estes feitos de abuso e non de agresión sexual. "Se se describen uns feitos probados como os que lemos, é imposible que a xente estea conforme con chamar abuso (á marxe da cualificación técnico-xurídica) a eses feitos. Para a maioría das persoas, abusar é usar mal ou en exceso, pero usar, ao cabo", din. "Cremos que manter esa palabra (abuso) no Código Penal para referirse ás relacións sexuais non consentidas, parte da idea de que as mulleres seguimos sendo obxectos para servir ao pracer do home, e que só se se exceden os homes nese uso, se lles castiga, pero só se se exceden. E esa idea que se adiviña baixo a palabra abuso é moi dolorosa para calquera muller, fora ou non obxecto de abuso", salientan.

As tres asinantes conclúen que "a xente protestou porque considerou que estamos ante unha violación, e nisto si estamos de acordo. Desde un exame técnico, xurídico, violar (no Código Penal) é utilizar forza, violencia contra a persoa violada, e/ou intimidala para acceder sexualmente a ela. Intimidar a alguén é meterlle medo, e é verdade que o medo é moi subxectivo (unhas persoas téñeno rápido e outras non) pero no noso traballo de xulgar debemos examinar que datos obxectivos, probados, resultaron no xuízo".

"Cremos que a pena debeu ser maior porque debeu cualificarse e castigarse como violación. Ademais, na sentenza decláranse probados outros feitos que fan máis grave o delito"

A carta remata sinalando que que "di a xente que a violación lles saíu gratis: nove anos de cárcere non é ningunha parvada, pero si cremos que a pena debeu ser maior porque debeu cualificarse e castigarse como violación. Ademais, na sentenza decláranse probados outros feitos, outros ingredientes que fan máis grave o delito, e por iso, a resposta do sistema penal debeu ser máis elevada".