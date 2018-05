A USC estuda adoptar medidas contra o profesor que pide nun vídeo a absolución de 'La Manada'

Captura do vídeo publicado en Facebook por Luciano Méndez

Hai dous anos Luciano Méndez Naya, profesor de Matemáticas da USC, foi denunciado polos comentarios machistas realizados nunha clase a unha das súas alumnas ("xa che dixen o primeiro día que me desconcentraba o teu escote" ou "empéñaste en traer escote ata o embigo"). Unha vez que a alumna protestou ante a universidade, o docente reafirmouse na súa actitude a través dos medios de comunicación ("vai seguir alterándome un escote excesivo"). O profesor foi obxecto de protestas por parte do estudantado e a USC foi acusada de manter unha actitude excesivamente tolerante coa actuación de Méndez Naya, castigado unicamente cunha sanción de dous meses sen emprego e soldo, pero que mantivo as súas horas de clase. As e os estudantes que protestaran contra el tamén recibiron un expediente disciplinario.

Agora, o profesor volve estar no centro das críticas despois de que hai uns días publicara a través de Facebook un vídeo no que pide a libre absolución dos cinco integrantes de 'La Manada', considerando que non houbo violación, senón sexo consentido, e acusando á vítima de ter presentado unha denuncia falsa. No vídeo afirma que "a tipa sabía ao que ía e goza da situación" e que "se deixa facer". Afirma, igualmente, que "se a lei é moi dura cos homes haberá mulleres que se aproveiten". E sinala que non lle "parece ben" que "a píldora se lle dea a calquera borracha que chegue pedíndoa". "Aínda que que non lle guste ao feminismo radical, que quere píldoras abortivas para o almorzo", engade.

A Universidade de Santiago vén de difundir un comunicado no que "condena as declaracións realizadas polo profesor Luciano Méndez Naya" e apunta que "está a estudar as actuacións que forman parte dos seus procedementos internos e a valorar a adopción das medidas correspondentes". "A USC, como institución dedicada á formación e á transmisión de valores, non pode tolerar actitudes ou actuacións que menoscaben a dignidade da persoas e os dereitos fundamentais, nomeadamente o da igualdade entre homes e mulleres", conclúe.