"Este último mes demostrou que non hai alternativa ao goberno da Marea na Coruña"

Transcorrido o mes de prazo, os orzamentos da Coruña quedaron aprobados de maneira inicial nesta semana. A hipotética moción de censura que debían acordar PP e PSOE para un goberno alternativo nese período non chegou, logo de que o alcalde Xulio Ferreiro perdese a cuestión de confianza á que se someteu en febreiro. "O único resultado de todo este proceso é que se lles fixo perder un mes aos veciños e veciñas da cidade", di nesta entrevista.

Queda un aliviado ao pasar a cuestión de confianza e non activarse a moción de censura?

Non sei se aliviado é a palabra. Durante este mes non subiu moito a temperatura do asunto, aínda que houbese algo máis de incerteza. A moción de censura puido facerse antes e poderá facerse despois, aínda que sexa máis difícil. O que se demostrou neste tempo é que non hai alternativa ao goberno da Marea Atlántica na Coruña. PP e PSOE pediron un tempo para chegar a un acordo e fracasaron no seu intento de constituír un goberno alternativo. Agora temos un trámite pasado, que é o dos orzamentos. Ese é o cambio que houbo.

Temeu nalgún momento por esa moción de censura?

Nunca a descartei de todo, pero tamén intentaba facerlle caso ás voces que desde o PSOE, como foi o caso da presidente da xestora, Florencio Cardador, aseguraban que iso non ía suceder. Mentres as persoas non demostren que non se pode confiar nelas, eu confío no que me din.

Se non ía haber moción e iso implicaba aprobar as contas da Marea, que beneficio sacaron disto PP e PSOE? Que cambiou?

Nada. O único resultado de todo este proceso é que se lles fixo perder un mes para ter os orzamentos aos veciños e veciñas da cidade, que ven como as obras nos seus barrios van tardar un mes máis, ao igual que ao tecido económico ou empresas que fan obra pública, que estarán un mes máis agardando a que saian os contratos. Quérenselle dar golpes ao goberno municipal pero, unha vez máis, dánselle no lombo a toda a cidadanía.

Noutra entrevista de hai meses falaba de que a ponte co PSOE non estaba aínda reconstruída. Hai ponte?

A ponte está coma antes e o que fallou foi o intento de reconstruíla. Toda esa negociación dos orzamentos non era só para sacar as contas, senón para dotar dun marco de estabilidade á nosa relación co PSOE. Pero doce horas despois de establecer as bases dunha relación a medio prazo, o grupo socialista dá unha rolda de prensa onde cambia os termos de acordo, falta ao espírito do pacto e dá por pechado o que non estaba pechado... O que aí comprobas é que non vai haber un cambio, nin esa estabilidade a medio prazo. Así non pagaba a pena asumir determinadas decisións que eran difíciles, como dar capacidade xestión aos compañeiros socialistas en determinados proxectos como, por exemplo, o do Clúster da Saúde, que é contestado polas plataformas da sanidade.

Hai algunha posibilidade de recuperar ese acordo de mínimos co PSOE?

Estamos noutra fase. O acordo baseado nos orzamentos rematou. Houbo unha oportunidade e non se soubo aproveitar e agora nós saímos deste período ofrecendo pactos arredor dos grandes temas que ocupan á cidade, os mesmos que ofrecemos na negociación dos orzamentos: mobilidade, Área Metropolitana e a cuestión do bordo litoral e os terreos a desafectar no porto. Son temas nos que se pode chegar a acordos porque non creo que as diferenzas sexan importantes, desde logo non co BNG e creo que tampouco co PSOE. Mesmo hai elementos nestes tres ámbitos nos que o PP pode construír.

Nese último conflito co PSOE falouse moito de nomes, especialmente do de Mar Barcón. Foi esa unha cuestión capital?

É unha cuestión de actitudes, de políticas e do papel que hoxe en día quere ocupar cadaquén nesta cidade. Nós demostramos que non puxemos ningún veto a Mar Barcón e que non puxemos ese tema como condición na negociación. Certamente, nós teriamonos sentido máis cómodos se os nomes que o PSOE puxo sobre a mesa fosen consensuados, pero aínda así, no esforzo por salvar o pacto eu mesmo pedín á Rede da Marea Atlántica que se manifestase expresamente en contra de vetar a ningunha persoa. E así se fixo. A escusa que lles quedaba quedou desmontada.

Non hai autocrítica ningunha por parte do goberno municipal?

Seguramente houbo cousas que se puideron facer mellor. Un non actúa sempre ben e comete erros, pero o proceso de negociación ía ben encamiñado. No medio da negociación estoupa a crise do PSOE na Coruña e nós, aínda así, non pisamos o acelerador senón que agardamos a que resolvesen a súa crise interna e que nomeen un interlocutor. Eu ás veces penso que cometemos erros por ter demasiada boa fe, pero seguramente que doutro tipo tamén os podemos cometer.

Di que, coa aprobación dos orzamentos, é hora de "pisar o acelerador" en diferentes proxectos e fala de "punto de inflexión". Séntese máis liberado para abordar algún tema?

Non me sinto moi diferente a como me sentía antes. Temos a necesidade de chegar a acordos e o PSOE sempre vai ser importante nese intento. A nosa disposición é chegar a acordos. Todos somos conscientes que de aquí ao final do mandato o escenario vai ser este e non vai ser outro, e iso xa quedou evidenciado. Todos temos que aceptar este escenario e traballar con el polo ben da cidade. Pasamos máis tempos falando das nosas leas que dos desafíos desta cidade, que os ten e moitos. Niso deberiamos ocupar o 99,9% do noso tempo.

O debate sobre o bordo litoral agromou logo de anos silenciado. Ve factible un cambio de modelo?

Vexo factible camiñar cara a un modelo que asegure a titularidade e a xestión pública deses terreos. Creo, ademais, que conseguimos crear un consenso forte arredor dese tema que hai meses non existía. Cando nos presentamos ás eleccións, había forzas políticas que non cuestionaban os convenios de 2004 e hoxe ninguén os acepta tal e como están e a renegociación deles é totalmente esencial. Ademais, e aínda que se siga insistindo na necesidade de financiamento do porto exterior, todo o mundo rebaixou moitísimo as expectativas sobre o rendemento económico que poden dar os terreos do porto e estase empezando a incidir máis na xeración de beneficios de Lagosteira e na conexión ferroviaria.

Cambiou a opinión de todos os partidos?

Hai seis meses, se non fose por nós, a Solana tería sido vendida a mans privadas. Non sei se habería unha contestación social tan forte se o goberno municipal non dese o primeiro paso para dicir que queríamos que ese terreo fose público. O PP, naquel momento, rexeitou a oferta do goberno municipal no consello de administración da Autoridade Portuaria. Aí abriuse a crise que o Partido Popular está reconducindo porque non deixa en moi bo lugar á conselleira Beatriz Mato.

É posible a cesión gratuíta dos terreos?

A gratuidade sería ideal e é unha posibilidade que a lei permite, pero cando un senta nunha mesa de negociación ten que ver cal é a postura do outro e aquí están o Ministerio de Fomento e a Autoridade Portuaria, que teñen unha serie de dereitos que derivan dun convenio que queremos renegociar, claro que si. Canta máis presión social e forza cidadá haxa sobre a recuperación deses terreos, maior capacidade de negociación terá o Concello e mellor resultados obterá, pero os eixos sobre os que temos que pilotar son os usos deses terreos, que papel van ter eses terreos na cidade e a xestión e titularidade pública deses terreos.

Activou a opción da consulta popular. Cal sería a función máis aló de coñecer a opinión da cidadanía?

A consulta popular cumpre varias funcións e unha delas é a de crear ese interese polo asunto, que a cidade se implique e apoie a actuación do goberno municipal, pero para decidir o modelo de xestión e os usos dunha parte tan importante da cidade debe terse en conta a opinión da cidanía, non se pode decidir nun despacho ou nun gabinete de técnicos. Temos que decidir colectivamente para que queremos ese anaco de cidade e que función vai ter na economía e no espazo público e de ocio. Hai que ter en conta que áreas como a do peirao de San Diego equivalen a varios barrios enteiros da Coruña.

A constitución da Área Metropolitana en Vigo converteuse nunha batalla partidaria e mesmo persoal entre Feijóo e Caballero. Non son moi bos precedentes para a da Coruña, que nin naceu aínda...

A Área Metropolitana ten que servir para mellorar os servizos e a vida dos cidadáns. Un exemplo é o transporte metropolitano; se a Área serve para ter unha rede de transporte, para xestionala, para que os veciños estean mellor comunicados e tamén para que na cidade entren cada vez menos coches particulares e sexa máis agradable e máis saudable para os nosos sistemas respiratorios, será un beneficio. Niso é no que me fixo. E igual que disto podemos falar da ordenación do territorio ou do turismo. O xeito de xestionar unha realidade metropolitana é a través dunha Área Metropolitana. Parece obvio. Máis aló deste obxectivo, entran logo rivalidades, partidismos e demais, pero no caso da Coruña estamos conseguindo un ambiente de cooperación e honestidade mutua entre os dez concellos implicados. Desde logo, o feito de que o alcalde sexa eu ou outro non debería ser definitivo para que no Parlamento de Galicia se lle dea para adiante á Área.

Cre que o PP facilitará unha foto da constitución da Área da Coruña xusto antes das municipais?

Se hai quen calcula iso en termos electorais... A min o que me interesa é que o proxecto vaia adiante, asine quen asine. O único conveniente que lle vexo a que eu non asine axiña é que iso significaría que habería que esperar máis anos. Non teño afán de saír en foto ningunha nin levar protagonismo ningún. A Lei de Área Metropolitana chegará ao Parlamento se os concellos da Área apostan decididamente por que chegue, nada máis.

É a relación coa Xunta máis fluída agora que rematou este ciclo electoral tan intenso?

Depende. Depende dos conselleiros ou conselleiras e dos temas. A miña relación a nivel persoal é boa pero a nivel institucional deixa bastante que desexar. Por poñer algún exemplo: levo desde decembro agardando para reunirme co conselleiro de Sanidade e poder falar do centro de saúde na zona centro da Coruña, pero a voceira do PP na Coruña xa se reuniu varias veces con el, así que por falta de tempo non é. Prefire andar mareando e mandar cartas en lugar de reunirse. Co conselleiro de Economía, Francisco Conde, para falar sobre os proxectos da Fábrica de Armas tiven que agardar dous ou tres meses e da xuntanza non saquei información ningunha. Todo isto trasladeillo ao presidente Feijóo, deixándolle claro que as relacións do Concello da Coruña coa Xunta son moi difíciles, conseguir un papel, un trámite, que Patrimonio informe dun cambio de planeamento... Todo isto volveuse moi difícil.

Mudou a súa relación con Feijóo?

Co presidente da Xunta a nivel persoal nunca tiven problema. Na última xuntanza que mantiven con el conseguimos desbloquear asuntos como o da intermodal ou encamiñar outros como a Área Metropolitana. Lamentablemente, non sempre a xente que está por baixo do presidente actúa igual.

Advertiu moitas veces da cantidade de polémicas superficiais ou esaxeradas que arrodeaban a política municipal da Coruña. Xa non é tanto así ou o cartel do Entroido é nha mostra máis?

O do cartel do Entroido é outra mostra de que se intenta situar a un nun lugar onde non se recoñece. Cando vin o cartel, nin se me pasou pola cabeza que ninguén se puidese molestar, algo que quizais ten que ver con estar máis libre de prexuízos e mirar as cousas no contexto do carácter irreverente do Entroido. Nas últimas semanas, na Coruña fixemos festivo o día do Rosario e demos a medalla de ouro da cidade aos Salesianos e puxemos unha rúa aos Maristas. Se despois disto se me acusa de ser sectario ou estar en contra dos católicos paréceme totalmente desenfocado. Constrúese un discurso que non ten que ver coa realidade. Eu non mirei se os colexios eran laicos ou relixiosos, senón que levaban cen anos na cidade e cumprían unha función importante. E punto. A neutralidade relixiosa está en non favorecer nin discriminar pola condición relixiosa.