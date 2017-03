O TSXG non ve delito nos envíos de viño de Monbus a Feijóo e Rueda e arquiva a causa

Fin do caso 'Vega Sicilia' para os cargos políticos sinalados. Apenas vinte e catro horas despois de que o Tribunal Supremo fixese público o arquivo da investigación ao ex-ministro socialista José Blanco e ao actual portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, por non apreciar "indicios" de delitos de suborno nos agasallos de viños de alta gama que lles enviara o propietario de Monbus, Raúl López, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de tomar unha decisión idéntica a respecto do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e mais do seu vicepresidente, Alfonso Rueda.

O Tribunal Superior non aprecia os "indicios de delito" apuntados pola xuíza De Lara e decide arquivar o caso

A Sala do Civil e Penal do alto tribunal galego vén de notificar o auto polo que se declara competente para abordar a exposición razoada na que a maxistrada dos xulgados de Lugo Pilar de Lara pedía, coa oposición da Fiscalía, investigar a Feijóo e Rueda ao considerar que os envíos de viño, ao superaren os 400 euros, estaban por riba dun agasallo de cortesía e "poderían revestir caracteres de delito de suborno", concretamente, do encadrado no artigo 422 do Código Penal. Na mesma actuación o TSXG determina "o arquivo das actuacións, por non ser constitutivos de delito".

O empresario remitiu ao presidente da Xunta botellas por importe de 2.300 euros, segundo Vixilancia Aduaneira

Segundo os informes de Vixilancia Aduaneira, nos que se baseou Pilar de Lara, o propietario de Monbús e presunto centro da trama corrupta que se investiga na Operación Cóndor realizou envíos de botellas de viño ao domicilio particular de Feijóo durante seis anos por importes que oscilaron entre os 517 e os 600 euros ata sumar uns 2.300 euros. Como informou Praza.gal, o equipo do presidente sinalou que non poden corroborar a recepción ou non dunhas botellas que, de terse recibido, especificaron, encadraríanse dentro do cortesía protocolaria e institucional.

Ao ser cuestionadas ao respecto as mesmas fontes do Goberno galego salientaran que dende o ano 2014 está en vigor un código ético que limita a 90 euros o importe polo que os cargos da Xunta poden recibir agasallos e consideralos "usos habituais e costumes sociais de cortesía".

