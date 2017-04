A Valedora vese vítima de “ataques deslexitimadores” tras as críticas de asociacións sanitarias e sociais

Otero, nun intre da súa intervención © Parlamento de Galicia

Colexio Oficial de Psicoloxía, Colexio Oficial de Traballo Social, Colexio Oficial de Educadores e Educadoras Sociais, Médicos Sen Fronteiras, SOS Sanidade Pública, asociacións de enfermos de diabete, hepatite ou cancro, ou o Movemento Galego da Saúde Mental, que agrupa outros varios sindicatos, colexios e asociacións. Todos eles veñen criticando nos últimos meses que a Valedora do Pobo, Milagros Otero, ataque a dignidade das persoas e opte nas súas actuacións por avalar o traballo da Xunta fronte ás peticións que lle formula a cidadanía ou as posturas doutras administracións. Porén, este martes Otero optou por obviar esas críticas da sociedade civil e acusou ás administracións que formulan eses mesmos reproches, en velada referencia ao Concello de Santiago, de realizar “ataques deslexitimadores” contra a institución que representa.

O conflito que enfronta a Milagros Otero co goberno municipal de Santiago, de Compostela Aberta, paira desde hai meses sobre a maioría das intervencións públicas da Valedora. Otero critica o que considera inacción do Concello cos problemas de convivencia cidadá que veñen provocando varias persoas sen fogar, mentres que o Concello considera que a Xunta debería implicarse máis coa cuestión sen que a Valedora censure na mesma medida o Goberno galego.

Otero, que mesmo fixo públicos datos privados de varias desas persoas, chegou a dicir a finais do pasado ano que a inhabilitación xudicial e o ingreso nalgunha institución, mesmo contra a súa vontade, sería a solución para esas persoas que carecen de fogar, o que provocou críticas de diversas entidades de atención social e psicolóxica. A esa censura polo comportamento da Valedora no caso deste colectivo sumouse este luns a “reprobación” de Otero por parte de asociacións de doentes e entidades en defensa da sanidade, que consideran que nesa materia defende máis á Xunta que á cidadanía.

Este martes Otero asegurou que “todas as administracións” reciben recomendacións pola súa parte e criticou que “non resulta aceptable responder” a esas suxestións con “ataques” que non valora como dirixidos contra as súas declaracións e actuacións persoais senón que considera “deslexitimadores” da institución que representa. Otero tamén dixo na súa intervención que, no caso das persoas sen teito, “finalmente o Concello de Santiago parece ter aceptado as medidas recomendadas desde esta institución”, sen indicar cales serían e logo de que o principal paso dado pola administración municipal fose pedir que a Fiscalía estude o posible ingreso dunha persoa sen teito por motivos sanitarios, medida xa defendida por un xulgado compostelán o pasado 2016 tras apreciar "responsabilidade penal" da Administración autonómica neste ámbito.

A deputada do PP Paula Prado considerou as críticas á Valedora do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, unha "pataleta e berrinche de neno pequeno"

Nas réplicas dos grupos parlamentarios a Milagros Otero, a representante do PP, Paula Prado, considerou as críticas á Valedora do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, unha “pataleta e berrinche de neno pequeno”. No extremo contrario, o portavoz de En Marea, Luís Villares, volveu pedir a renuncia de Otero e asegurou que a súa formación defende a institución do Valedor do Pobo e que as súas críticas se dirixen contra o xeito en que a xestiona a súa actual titular con “laudatios xeralizadas á Xunta”. En similar liña se manifestou o deputado do BNG Xosé Luís Rivas, para quen Otero actúa de xeito político “por omisión”, ao non fiscalizar como debera as actuacións das administracións públicas.