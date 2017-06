O Goberno de Rajoy veta por segunda vez a lei do traspaso da AP-9 a Galicia no Congreso

O resto da oposición galega reaccionou tamén de xeito case instantáneo ao veto á transferencia da AP-9 rexistrado no Congreso por parte do Goberno de España. Á luz do informe revelado por En Marea tanto o socialista Xoaquín Fernández Leiceaga como a nacionalista Ana Pontón fan responsable a Alberto Núñez Feijóo do bloqueo e ollan cara a Ana Pastor, presidenta do Congreso e deputada por Pontevedra, para que erga o veto cando sexa abordado na Mesa da Cámara Baixa, órgano competente para decidir se o mantén ou o ergue.

Leiceaga: "A única maneira que ten Feijóo de demostrar que non está por tras desta burda manobra é desbloquear o debate da iniciativa"

A xuízo de Leiceaga é responsabilidade do presidente da Xunta "deixar de tomar o pelo aos galegos". "A única maneira que ten de demostrar que non está por tras desta burda manobra é desbloquear o debate da iniciativa", afirma o socialista, que insta a Feijóo a "non dicir unha cousa en Galicia e facer en Madrid a contraria, furtándolle a Galicia a posibilidade de recabar a competencia" que o propio Parlamento galego reclamou por unanimidade na lei agora vetada.

Nun sentido semellante, a portavoz nacional do Bloque lamenta que o titular da Xunta se revele como "incapaz de defender os nosos intereses" e amose que "non pinta absolutamente nada". "Este informe -di Pontón- non deixa de ser unha nova mostra do agravio, do desprezo co que se trata a Galiza desde Madrid", cun gabinete de Rajoy que se escuda en "problemas de desequilibrio orzamentario" mentres executa "amnistías fiscais ilegais".

O papel da Mesa do Congreso

Pontón: "Agardo que unha deputada galega como Ana Pastor non volva cometer unha traizón a este país"

Tanton Pontón como Leiceaga resaltan que, alén da intención política do Goberno de España, é a Mesa do Congreso a que ten a última palabra sobre o veto. Neste sentido, o voceiro socialista resalta que na anterior ocasión en que se abordou o asunto neste órgano de nove membros houbo catro votos a prol -dous do PSOE e outros dous de Unidos Podemos- e que foron os tres representantes do PP os que, xunto cos dous de Ciudadanos, "bloquearon o debate". "Ana Pastor, ata onde sabemos, forma parte do PP de Pontevedra", polo que "sería suficiente co seu voto para desbloquear a iniciativa".

"Agardo -agrega Ana Pontón- que unha deputada galega como Ana Pastor non volva cometer unha traizón a este país e non sexa cómplice dun novo agravio". "Non podemos asumir isto dende a normalidade", advirte.