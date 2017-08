As 'doazóns' para entregar Meirás a Franco: patrullas polas casas coa supervisión da Falange

M.P.

O grupo parlamentario de En Marea vén de rexistrar unha proposición non de lei na que, entre outras cuestións, esixe á Xunta que obrigue a Fundación Francisco Franco a "emitir unha desculpa pública ás vítimas da represión", así como a realizar as actuacións necesarias para que "sexa o Concello de Sada o que faga a xestión das visitas do Pazo de Meirás", segundo o disposto na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.

Na iniciativa, o grupo pide ademais "instar ás Cortes de España, aos grupos parlamentarios e ao Goberno español a promover iniciativas lexislativas conducentes á modificación da vixente Lei 50/2002, de Fundacións, e declarar ilegais aquelas que teñan por obxecto a homenaxe e exaltación da vida e obra criminal do ditador".



O vicevoceiro de En Marea no Parlamento, Antón Sánchez, asegura que a xestión das visitas do Pazo de Meirás pola Fundación é “unha provocación a toda a sociedade do Estado e especialmente a galega, obrigada a facer doazóns en diñeiro, terreos, traballos, e que sufriu espolio e roubo directo nos seus bens e propiedades chamado eufemisticamente 'subscrición voluntaria".

Sáchez lembrou que a Xunta "concedeulle a propia xestión das visitas á familia Franco a pesar de que o Concello de Sada se ofrecera voluntario para facelo".



A deputada de En Marea, Ánxeles Cuña, pola súa banda denunciou o feito de que noutros países da contorna “serían hoxe impensables este tipo de fundacións, que estarían prohibidos por facer exaltación dunha ditadura que deixou miles de asasinadas froito dun golpe de estado contra a lexitimidade democrática republicana vixente na época, e despois dunha guerra que deu paso a 40 anos de ditadura na que perderon a vida miles de persoas inocentes”. O Estado español inda garda nas súas cunetas e en fosas comúns das que hai rexistradas 2.382 e identificadas polo Ministerio de Xustiza, permanecendo milleiros de vítimas nelas, e das que só se escavaron aproximadamente 200. Somos o segundo país despois de Camboia con maior número de fosas comúns. “A memoria democrática deste país esixe que as vítimas sexan obteñan memoria, xustiza e reparación” esixiu Ánxeles Cuña.



O grupo parlamentario cre que a Xunta "non pode tolerar pasivamente a detentación da Fundación da xestión do réxime de visitas do BIC", moito menos cando lle consta, "tamén por escrito, a disposición formal do Concello de Sada a asumir dita función".