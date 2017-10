A Xunta alenta a saída do estudantado galego de Catalunya pola "inestabilidade política"

A Xunta métese de golpe no conflito catalán... E faino dun xeito pouco esperado. Nun comunicado, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria anunciou que "facilitará os trámites de traslado de expediente" daqueles alumnos galegos residentes en Catalunya "que queiran retornar a Galicia debido á actual situación de inestabilidade social e política". Na nota oficial, o departamento que dirixe Román Rodríguez advirte de que esta medida vai enfocada tanto aos alumnos do ensino non universitario como o universitario.

Foi o propio conselleiro quen anunciou a novidade nunha visita ao CIFP Politécnico de Santiago, onde asegurou que a Xunta "pon os seus servizos a disposición dos estudantes que queiran volver a Galicia para continuar con seus estudos". Cunha explicación detallada, o titular de Cultura e Educación aclarou que, no caso de quereren regresar, aos alumnos non universitarios garantiríaselles "unha praza en centros sostidos con fondos públicos".

No caso dos universitarios, Román Rodríguez aclarou que a Consellería ofreceríalles aos estudantes "desprazados", se así o desexan, "todo o apoio necesario para facilitar a tramitación de trasladao de expediente ás universidades galegas, realizando un labor de intermediación coas propias universidades, tendo en conta a situación concreta de cada titulación e centro".

Máis polémica a un día do pleno do Parlament

O anuncio da Xunta no que alenta a saída do estudantado galego de Catalunya no caso de que quixeran regresar pola "inestabilidade social e política" coincide coa xornada previa do pleno do Parlamento na que Carles Puigdemont poderí declarar a independencia unilateral de Catalunya. E chega nun día cargado tamén de declaracións polémicas e de novas fuxidas de empresas catalás cara a Madrid.

As verbas máis comentadas foron as do vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, comparando o futuro de Puigdemont co de Lluís Companys, que provocaron unha inmediata reacción de indignación. O ex-president da Generalitat declarou a creación do Estado catalán en 1934, feito polo que foi detido polo Goberno da República. Pero tamén foi fusilado polo franquismo en 1940, o que encendeu todas as alarmas. Preguntado sobre a que se refería, o dirixente popular intentouno arranxar, pero non foi clarificador.

Mentres, continúa a marcha de grandes compañías de Catalunya, cotizadas e non cotizadas, pola posibilidade da declaración de independencia. Abertis, Colonial ou San Miguel foron das últimas que anunciaron que trasladaban a súa sede social fóra da comunidade autónoma, mentres outras advirten de que o decidirán nos vindeiros días.

A un día do pleno do Parlament, a dúbida é se Puigdemont declarará a independencia ou se esa declaración será "simbólica" como advirten xa algunhas fontes do Govern. Nunha entrevista en TV3, o president foi ambiguo ao asegurar que aplicarase "o que prevé a lei do referendo". Pola súa banda, nunha declaración institucional, a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurou que "os resultados do 1-O non poden ser un aval para proclamar a independencia" e pediu a Rajoy e ao xefe do Executivo catalán que non tomen decisión ningunha que poida dinamitar o diálogo. Referíase, tamén, á posibilidade de que o Goberno central aplique o artigo 155 da Constitución, ademais de solicitar que se retire o despregamento policial especial no país.

"Pido que abandonemos as trincheiras, abandonemos a linguaxe belicista. Non é o momento do choque de trens, é o momento do diálogo", engadiu Colau, que agradeceu ao PSOE que fale de "diálogo" pero que reclamou "feitos e non palabras".

Ademais, a ANC chamou os independentistas a concentrarse este martes pola tarde ante o Parlament en defensa dunha declaración unilateral de independencia.

A Garda Civil acusa a Trapero, Puigdemont e Junqueras de "obstaculizar" o seu labor e o da Policía o 1-O

Por último, a Garda Civil sostén que o major dos Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, Carles Puigdemont e o vicepresidente da Generalitat, Oriol Junqueras, colaboraron para impedir o traballo de Policía e Garda Civil durante a celebración do referendo do 1-O. Así consta no atestado que entregaron á Fiscalía e que adiantou a Cadena SER.

Nel, a Garda Civil asegura que o labor dos Mossos durante a xornada do referendo "pasaba por non actuar e, en todo caso, chegar a obstaculizar a actución daquelas outras policías". Foi, segundo din, unha "flagrante inacción".