Fomento impedirá a Audasa a suba adicional de peaxe en xaneiro pola obra de Rande que aínda non rematou

De la Serna, este mércores en Santiago Ministerio de Fomento

“Nuns días poderemos dar luz verde á apertura da ponte de Rande”, dixo este mércores en Santiago o Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Porén, esa posta en servizo da ampliación do viaduto non irá seguida dun incremento inmediato das peaxes en toda a autoestrada a partir do 1 de xaneiro, como pretendía Audasa. Haberá que agardar por un real decreto que o autorice e que segundo o ministro tardará “uns meses”.

Se as obras de ampliación da ponte de Rande entran en servizo antes de fin de mes e Fomento así o autorizase, Audasa podería subir a partir de xaneiro as súas peaxes en toda a autoestrada preto dun 4%. Polo contrario, se os traballos se demoran ou Fomento non o autoriza, prevese que a suba sexa a metade (fundamentalmente pola inflación) e ese 1% a maiores ligado á ampliación só comezaría a cobrarse un ano máis tarde, en 2019, que é cando de xeito habitual se actualizan as peaxes en todas as autoestradas.

Prevese que o 1% a maiores na suba das peaxes ligado á ampliación comece a cobrarse un ano máis tarde

Nese contexto, nos últimos días producíronse varios incidentes que puxeron en dúbida as previsións de Audasa de pór en servizo a obra antes de xaneiro. A pasada semana ardeu un dos tirantes da ponte, o que segundo admite a propia empresa implicou unha demora da proba de carga do viaduto imprescindible para a posta en servizo dos seus novos carrís exteriores. E a pasada fin de semana un obreiro resultou ferido, algo que, como o falecemento en xullo doutro operario, é relacionado polos sindicatos coas présas da concesionaria para rematar canto antes e poder así subir as peaxes. Malia esta situación, e coa proba de carga aínda sen programar, este luns o presidente de Itínere, Pedro Pérez, insistiu en que a súa intención é pór en servizo a ampliación antes de xaneiro. Porén, este mércores o propio ministro tirou por terra a intención da empresa de comezar a cobrar por esa ampliación xa en xaneiro.

O Goberno de España ten que aprobar un real decreto específico para o incremento adicional e os seus trámites prolongaranse "uns meses"

De la Serna indicou que a apertura da ampliación realizaríase “nuns días” que non concretou “aínda que algunha cuestión do taboleiro central” da ponte non estea rematada, traballos pendentes que se seguirían a realizar “en período nocturno”. Pero posteriormente, e a preguntas expresas dos xornalistas sobre a suba da peaxe ligada á obra, o ministro dixo que o Goberno ten que aprobar un novo real decreto e que este depende á súa vez dun informe favorable do Consejo de Estado. Segundo dixo De la Serna, eses trámites levarán “uns meses”, o que impedirá que as peaxes suban xa en xaneiro. De la Serna non indicou se subirían como é habitual en xaneiro do ano seguinte, 2019, ou se Fomento podería autorizar de xeito extraordinario que a suba se produza ao longo do ano 2018.

O ministro ábrese a novas bonificacións na AP-9 só se son "asumibles" pola Xunta

O ministro tamén se pronunciou sobre posibles supresións de peaxe en determinados treitos (o PP galego pide que se elimine entre Redondela e Vigo) ou bonificacións para determinados tráficos (petición do propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo). De la Serna dixo que o ministerio non ten aberto ningún debate sobre peaxes en ningunha parte do Estado, pero que podería “estudalo” só “se é asumible” polo goberno autonómico. Porén, Feijóo vén reiterando que a Xunta non pensa asumir ningunha supresión ou bonificación de peaxes na AP-9 mentres a súa titularidade siga a ser de Fomento, transferencia que por outra banda non considera prioritaria.

Por outra banda, este mércores Feijóo tamén lle pediu ao ministro que as outras obras de ampliación da AP-9 pendentes (ampliación da entrada á Coruña ou nova conexión orbital en Santiago) non se volvan facer con cargo a novos incrementos da peaxe como se fai a obra de Rande senón do orzamento do Estado.