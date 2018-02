Adif privatiza a venda de billetes nas estacións do Barco e A Rúa, que ameazara con pechar

Prego de condicións para a atención ao público na estación de A Rúa-Petín no que Adif esixe castelán e inglés ou francés pero non galego Praza Pública

Hai un ano persoal ferroviario alertou de que Adif e Renfe, as empresas públicas xestoras das vías e dos trens respectivamente, prevían pechar a venda presencial de billetes en sete estacións galegas no marco dun transvase de empregados da primeira á segunda. Cidadanía e sindicatos mobilizáronse, Adif rectificou e o seu propio presidente, Juan Bravo, enviou cartas aos concellos afectados pedindo “desculpas”. Agora, un ano máis tarde, Adif vén de sacar a licitación ese servizo de venda presencial de billetes en dúas daquelas estacións, as do Barco de Valdeorras e A Rúa-Petín, unha “privatización” para o sindicato CGT, que advirte de que se esas localidades quedan sen persoal propio do xestor ferroviario, non haberá ningún responsable da circulación de trens entre Monforte e Ponferrada.

A CGT advirte de que se esas localidades quedan sen persoal propio do xestor ferroviario non haberá ningún responsable da circulación de trens nos 106 quilómetros de vía que separan Monforte e Ponferrada

Segundo os pregos e condicións desta licitación que Adif vén de convocar, o servizo de venda presencial de billetes nas estacións do Barco e A Rúa-Petín pasará a ser realizado por persoal dunha empresa externa, o que segundo CGT trae consigo "a supresión dos cinco postos de traballo que fan estes labores no Barco e A Rúa, ademais das funcións de xestións do tráfico ferroviario". “Se se privatizasen estas estacións, non habería ningún gabinete de circulación aberto dende Monforte a Ponferrada, 106 quilómetros de vía férrea con ningunha estación ferroviaria ou posto de control da circulación en servizo”, alerta o sindicato.

Os pregos de condicións sinalan que a empresa que resulte adxudicataria da venda dos billetes deberá ter o servizo aberto ao público un mínimo dunhas sete horas ao día. O contrato sería por un ano prorrogable outro máis polo que percibiría de Adif un máximo duns 40.000 euros máis IVE ao ano por cada estación. Pola súa banda, a recadación dos billetes vendidos en cada estación deberá ser entregada pola empresa adxudicataria a Renfe.

No prego de condicións para a estación de A Rúa-Petín non se esixe falar galego pero si inglés ou francés. Adif aínda non aclarou se é un erro, xa que o galego si é "imprescindible" para o contrato no Barco

Os pregos de condicións tamén presentan outra singularidade. No caso do documento para a estación da Rúa-Petín non se esixe que o persoal que vaia prestar o servizo coñeza galego. No prego ponse como “condición imprescindible” o castelán e un “nivel básico de comprensión e expresión oral nos idiomas inglés e/ou francés”, pero non cita o galego. Pola contra, nos pregos para a estación do Barco o galego si é “imprescindible” ao mesmo nivel que o castelán. A diferenza podería deberse a un esquecemento ao copiar o documento para A Rúa-Petín xa que xunto coas dúas estacións galegas Adif tamén licita a contratación de servizos similares para outras dúas estacións en La Rioja e Navarra. De feito, Adif xa publicou unha corrección de erros sobre outras cuestións traspostas de xeito incorrecto entre eses catro contratos. Porén, ata o momento a empresa pública, consultada por este diario, aínda non aclarou se efectivamente a ausencia do galego foi un erro ou decisión expresa.