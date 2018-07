Vítimas do Alvia volverán manifestarse en Santiago o día 24 antes de homenaxear os falecidos na curva de Angrois

Vítimas de Angrois esixen respostas no cuarto aniversario do sinistro

Concentración das vítimas de Angrois na Praza do Obradoiro polo terceiro aniversario do sinistro CC BY-SA Praza Pública

O próximo martes día 24 de xullo, coincidindo co quinto aniversario do accidente de Angrois, no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas, vítimas e familiares de falecidos no sinistro volverán manifestarse polas rúas de Santiago reclamando respostas xudiciais e políticas. Por cuarto ano consecutivo os afectados concentraránse tamén na curva de Angrois para lembrar aos que xa non están.

O quinto aniversario do sinistro chega con seis imputados ademais do maquinista e coa comisión de investigación política no Congreso recentemente iniciada

A plataforma de vítimas do sinistro, a maioritaria e que máis está a loitar para sacar á luz todo o que pasou antes e despois do accidente, vén de convocar o seu primeiro acto, unha asemblea e reunión informativa para asociados e afectados, un día antes, o luns 23, ás 18.00 horas no Auditorio de Galicia. O martes día 24, ás 11.00 horas, a plataforma, acompañada como en anos anteriores de representantes políticos e sociais e veciños en xeral, sairá en manifestación desde a estación de tren de Santiago ata a praza do Obradoiro, onde lerán un manifesto reclamando xustiza e responsabilidades políticas.

Xa pola tarde do martes 24, ás 18.00 horas haberá unha misa na igrexa de Sar e ás 19.00 horas unha concentración e acto de homenaxe ás vítimas na curva de Angrois na que ocorreu o sinistro, conmemoración que en anos anteriores estendeuse ata o momento en que pola zona pase o tren Alvia Madrid-Santiago equivalente ao que descarrilou o 24 de xullo de 2013. O día seguinte, mércores 25 de xullo, ao igual que en anos anteriores, as vítimas celebrarán un encontro familiar no Xardín do Recordo creado no Pazo de Faramello, en Rois.

O quinto aniversario do accidente chega con seis imputados na causa xudicial ademais do maquinista por supostamente non avaliar como esixía a normativa os riscos que había na curva de Angrois. No eido político, a comisión de investigación longamente reclamada polas vítimas vén de comezar a funcionar no Congreso dos Deputados. Porén, as dúas vías, xudicial e política, están aínda lonxe de dar respostas.