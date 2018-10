O BNG lanza a precampaña das cidades en Pontevedra para "demostrar que temos un modelo urbano de éxito"

Pontón, no encontro en Pontevedra cos cabezas de lista do BNG nas cidades

Os resultados nas sete principais cidades do país son sempre un dos puntos clave á hora de analizar os éxitos e fracasos das forzas políticas galegas nas eleccións municipais. No ano 2015 o BNG transitou entre a decepción de ficar fóra das corporacións de Vigo e Ourense, o alivio de manterse en Lugo ou Santiago e a ledicia da consolidación en Pontevedra, cun crecemento de case tres puntos e un edil máis que deixou o equipo de Miguel Anxo Fernández Lores ao bordo da maioría absoluta. A cidade do Lérez, onde ostenta a alcaldía dende 1999, foi elixida este martes polo Bloque para lanzar simbolicamente a súa precampaña urbana. Pontevedra, di Ana Pontón, é a mostra de que a formación é quen de desenvolver "un modelo urbano de éxito".

"Temos un modelo que é envexa de moitas e moitos e que pode ser aplicado en todas as cidades galegas", defende a líder do Bloque en Pontevedra

No primeiro encontro público entre Pontón e as persoas que aspirarán á alcaldía nas sete cidades, con Lores como anfitrión, a portavoz nacional do BNG anima a ollar cara a Pontevedra. Tras varias semanas en que a transformación urbana pontevedresa volveu ocupar titulares da prensa internacional, a líder soberanista resalta que é posible afirmar que o Bloque ten "un modelo" de cidade "que é a envexa de moitas e moitos, que funciona, que demostra a potencia que ten o BNG cando é capaz de poñer en marcha as súas alternativas". Ese modelo, afirma, "pode ser aplicado en todas as cidades galegas".

"Obviamente, dende as características de cada cidade e respectando a personalidade de cada unha", afirma Pontón, as candidaturas do BNG serán quen de aplicar "un modelo urbano de éxito que consegue mellorar a vida das persoas" e que xa funciona en Pontevedra. "Hai quen apostou no seu día por tirar o patrimonio urbanístico e construír disparates" mentres o Concello de Pontevedra, con Lores á fronte, demostrou que "conservando o patrimonio somos capaces de mellorar o espazo urbano" e integrar nel "novas intervencións que teñan en conta que o espazo público debe estar ao servizo das persoas", compara. Con estas credenciais, agrega, o BNG "vai por todas" nas eleccións de maio de 2019.

Lores, intervindo ante Pontón no acto de lanzamento simbólico da precampaña urbana do BNG / BNG

Pontón: "Hai quen apostou por tirar o patrimonio e construír disparates, o BNG demostra que conservando o patrimonio somos capaces de mellorar o espazo urbano"

Neste sentido, Ana Pontón cre relevante que o BNG sexa "a primeira forza que ten nomeados os cabezas de lista para as sete grandes cidades": Francisco Jorquera na Coruña, Rubén Arroxo en Lugo, Luís Seara en Ourense, Goretti Sanmartín en Vigo, Iván Rivas en Ferrol, Xabier Pérez Igrexas en Vigo e o propio Fernández Lores en Pontevedra. "Tomamos moi en serio a preparación destas eleccións para presentar á sociedade proxectos de cidade ilusionantes". "O resultado das eleccións -cre Pontón- vai depender do traballo que fagamos de aquí a maio" e "sóbrannos gañas de traballar". Mostra disto, agrega, é que "non nos limitamos a falar, senón que demostramos con feitos que somos capaces de transformar en positivo as cidades".

No transcurso do acto Lores subliñou que, ao seu xuízo, modelos de cidade como o de Pontevedra, "construídas para as persoas" parten do "amor por Galiza" que profesa o BNG e na "confianza nas capacidades" do país. É por iso que a formación frontista pode concorrer ás urnas nos comicios locais con propostas "cribles, fiables e de futuro", conclúe.