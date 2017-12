Plácido Castro, icona do galeguismo universalista, é nomeado fillo adoptivo de Cambados

Plácido Castro, na parte superior da imaxe, nun acto con Castelao, en primeiro termo Fundación Plácido Castro

Participou no Congreso de Nacionalidades Europeas que en 1933, baixo o amparo da Sociedade de Nacións, recoñeceu Galicia como nación. Impulsou o programa en galego da BBC. Obtivo máis votos que o propio Castelao para formar parte da executiva do Partido Galeguista, no que se encargou das relacións internacionais. Foi escritor, xornalista, tradutor. E desde este xoves Plácido Castro é tamén fillo adoptivo de Cambados por acordo unánime da súa corporación.

Plácido Castro naceu en Corcubión en 1902 e finou en Cambados en 1967, onde rematou a súa vida traballando como profesor de inglés no instituto laboral de Vilagarcía. Foi na segunda parte dunha traxectoria vital condicionada pola guerra e o exilio que cortou a súa implicación previa na política activa pero non o seu desexo de seguir achegando unha visión universalista de Galicia.

Entre 1949 e 1955 fíxoo desde Londres, a través do Galician Programme da BBC, primeiro programa estable en galego da historia da radiodifusión e que mantivo a lingua nas ondas mentres en España era perseguida. E desde 1956, ao instalarse en Cambados, a través de artigos xornalísticos agora vestidos de costumismo social cos que denunciou, dentro das marxes que permitía a censura, moito do que non funcionaba na Galicia da época.

Este xoves en Cambados a súa filla, Susi Castro, salientou a participación do seu pai nesa segunda etapa da súa vida no impulso de iniciativas que hoxe dan a coñecer a comarca de Arousa como a festa do albariño ou a romaría viquinga de Catoira. Hoxe a figura de Plácido Castro é lembrada por unha fundación impulsada desde o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) e, entre outros, polo Concello de Cambados. Un premio de tradución leva tamén o seu nome e a súa é unha candidatura recorrente nos últimos anos para obter o recoñecemento dun Día das Letras Galegas.