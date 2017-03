O 70% de solicitantes de vivendas protexidas da Xunta desexan vivir de alugueiro

Feijóo, visitando vivendas de promoción pública en Lugo © Ana Varela

No inicio deste marzo de 2017 o rexistro que recolle en Galicia as solicitudes de vivenda protexida reflectía un total de 12.880 inscricións. Son practicamente un terzo das máis de 34.000 que constaban no ano 2010, cando o actual Goberno da Xunta pechou definitivamente o anterior rexistro de demandantes, o creado en 2007 polo Executivo de PSdeG e BNG, cancelado polo PP por, segundo Alberto Núñez Feijóo, ser pouco "eficaz", presentar "distorsións" e fomentar o "atraso" na adxudicación de vivendas. Máis do 70% destas case 13.000 solicitudes non són para mercar un piso, senón para alugalo.

A norma que regula o rexistro dende hai sete anos distingue entre cinco grandes categorías de vivendas protexidas: de promoción pública xeral, de promoción pública en cascos históricos e zonas rurais, e tres rangos de promoción privada: especial, xeral e concertada, condicionados fundamentalmente polos límites de ingresos das familias solicitantes. En todas estas categorías as vivendas máis solicitadas son en alugueiro, sobre todo as de promoción pública xeral: case 8.000, ás que se unen máis de 400 solicitudes para zonas rurais e áreas histórica e case 700 para as diferentes modalidades de promocións privadas protexidas.

Máis de 9.000 solicitantes piden unha vivenda en alugueiro e outros 2.000, arrendar con opción de compra

Se ás solicitudes de vivenda protexida en alugueiro se engaden as das persoas que solicitan poder arrendar con opción a compra a cifra aínda é maior, superando as 11.000. Así as cousas, máis do 80% de quen aspiran a contar co apoio da Xunta para lograren unha vivenda apostan polo alugueiro, mentres que pouco máis do 15% desexan un piso en propiedade coa protección da Administración.

Menos do 6% de solo reservado para pisos protexidos

Estas cifras de solicitudes son as que a Xunta manexa mentres publica, este 1 de marzo, as reservas de solo para vivenda protexida nos plans urbanísticos dos concellos de máis de 5.000 habitantes. Este baremo, o primeiro publicado coas normas estipuladas na nova lei do solo, establécese a partir dunha fórmula que ten en conta a reserva total para vivenda protexida realizada por cada concello, o número de inscrición no rexistro de demandantes de vivenda protexida e o número total de habitantes do termo municipal. Cando a aplicación da fórmula dá unha reserva menor á media galega, aplícase automaticamente ese valor medio.

O concello ao que corresponde maior reserva para vivenda é protexida é Vigo, cun 14%, dez puntos menos que hai catro anos

Desta volta a media de solo reservado é do 5,5%, por riba do 4,66% do 2016, e do 4,71% do 2017, pero moi por baixo do 40% que establecía para os concellos de máis de 20.000 habitantes a lei de medidas urxentes de vivenda e solo do ano 2008, que segundo o PP estaba inspirada en principios da Unión Soviética e ía provocar unha "suba exponencial dos prezos", que baixaron moi notablemente durante a seguinte media década.

Dende o inicio deste sistema, en 2013, Vigo resultou o concello con maior porcentaxe de reserva para vivenda protexida. Tamén o é neste 2017, pero con dez puntos menos que hai catro anos: do 24,8% pasa a pouco máis do 14%. A continuación sitúanse Ferrol, con case un 11%, e Pontevedra, con pouco máis do 10%. Na contorna do 9% sitúanse Lugo, Santiago e A Coruña mentres que Brión, o sétimo e último concello por riba da media galega, queda no 7,38%.

Estas variacións nas preferencias das solicitudes e na regulamentación da Xunta produciuse mentres o dereito á vivenda gañaba posicións nos debates públicos e nos programas políticos, fundamentalmente polo incremento dos desafiuzamentos durante os peores anos da crise nunha contorna na que a vivenda en propiedade veu sendo a dominante, se ben comezaron a agromar as primeiras reivindicacións sociais a prol do alugueiro con apoio público, especialmente nas cidades. No ámbito do arrendamento o Goberno galego vén promocionando iniciativas como o plan Aluga ou subsidios para o alugueiro en familias en situación de emerxencia social. Ten, ademais, vivendas pendentes de adxudicar en varios concellos, segundo informou nas últimas semanas.