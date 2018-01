A Xunta inicia, con tres anos e medio de atraso, a tramitación do decreto que regula a RISGA

Hai algúns aspectos que non van cambiar, comezando pola propia contía da prestación, que seguirá roldando os 400 euros

700 mil persoas viven en Galicia en risco de pobreza e, entre elas, 111.460 (máis do 4% da poboación) sofren unha situación de Carencia Material Severa. A Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA) busca dar resposta á situación de carencia extrema, achegando unha axuda mensual de 399 euros, que neste momento reciben algo máis de 11 mil solicitantes. Porén, nos últimos anos a concesión desta axuda estivo atravesada por un gran número de problemas e eivas, ás que en parte o tan demandado decreto que desenvolve a Lei de Inclusión Social de 2013 debe dar resposta. Con todo, hai algúns aspectos que de momento non van cambiar, comezando pola propia contía da prestación, que seguirá roldando os 400 euros, moi lonxe dos 665 que se pagan no País Vasco ou dos 548 euros de Navarra.

Con todo, o decreto si que debería axudar a solucionar boa parte dos obstáculos burocráticos e de tramitación da RISGA, así coma os problemas de coordinación entre as distintas administracións. Nestes últimos catro anos, moitas das dúbidas que xurdían en casos concretos, aos que a lei non desenvolvida non daba resposta, resolvíanse con directrices internas, elevando consultas puntuais á Consellería, ou solucionándose cada situación dun xeito distinto, en cada delegación territorial ou en función da acción de cada traballadora ou traballador social.

As análises que a este respecto realizaran a Rede Galega de Loita contra a Pobreza en 2014 ou PROSERSO en 2015 incidían nestas cuestións e incidían na necesidade de aprobar o decreto para dar solución a e eses problemas. En moitas ocasións realízase “traballo para os papeis, non para as persoas”, dicían dende EAPN-Galicia, que alertaba da "mellorable" comunicación entre as distintas administracións e departamentos. Tamén PROSERSO criticaba "a desprotección das e dos potenciais beneficiarias e beneficiarios de Risga e a non homoxeneidade nas resolucións das diferentes áreas territoriais". Tamén Diego Lores (ODS-Coia) critica que "había instrucións non escritas e situacións idénticas que resolvían de forma distinta nuns e noutros lugares, o que xeraba unha grande inseguridade". "Chamábanos a atención de que algo tan necesario para tantas persoas se xestionase con este nivel de opacidade", engade.

Tamén se subliñaba que esta axuda non era capaz de dar resposta "aos novos perfís de pobreza", conformados por exemplo por persoas que si traballan, pero con condicións moi precarias e non a xornada completa ou de xeito continuado, persoas que non ingresaban o mínimo necesario para vivir con dignidade pero que non podían acceder á RISGA, porque esta axuda só se dirixía ás persoas sen ingreso ningún. Tampouco a RISGA axudaba a solucionar os problemas de aloxamento, pois o complemento de alugueiro previsto era equivalente ao 10% do IPREM (situado hoxe nos 537 euros), é dicir, de pouco máis de 50 euros ao mes. E, de igual xeito, levaba en ocasións a situacións case esperpénticas, obrigando a abandonar a súa vivenda a persoas perceptoras da RISGA que estaban a compartir piso precisamente polas súas dificultades económicas, como unha forma de aforro.

Estas son as cuestións que as entidades sociais e profesionais galegas, de traballo social e de loita contra a pobreza, están a estudar neste momento, de cara á presentación nas vindeiras semanas de alegacións e suxestións. Dende a Plataforma en defensa da Profesionalización dos Servizos Sociais (Proserso), por exemplo, remiten a unha xuntanza que manterán a semana que vén traballadoras e traballadores sociais de toda Galicia, na que se poñerán en común as análises realizadas sobre cada cuestión. Con todo, xa anticipan que o documento “non vai na liña das nosas expectativas” e adiantan que van presentar un gran número de alegacións.

Alegación masiva ao decreto

Tamén se amosan moi críticas dende a Oficina de Dereitos Sociais de Coia, que anuncia que a vindeira semana porá en marcha unha campaña convidando a entidades e persoas de toda Galicia a que presenten alegacións ao decreto. Esta alegación "masiva" non estará centrada tanto en "aspectos técnicos do decreto" como "no obxectivo de visibilizar que a RISGA é simplemente unha esmola social que non serve para combater unha situación de empobrecemento que cada ano medra máis". "O que esiximos fronte ás súas esmolas e faragullas son dereitos fortes e, en concreto, unha renda básica das iguais", explica Diego Lores. "Pensan que unha persoa pode vivir con dignidade con 399 euros ao mes?", pregúntase.

Lores comenta que a situación de pobreza e desigualdade en Vigo non mellorou nos últimos tempos, e que tampouco o fixeron os atrasos para a concesión da RISGA ("de 10 ou 11 meses en moitísimos casos") ou para simplemente ter unha cita cos servizos sociais. "Fronte ao discurso que nos venden de que xa se superou a crise, a realidade que vemos no barrio é que hai moita xente que está peor: unha familia vai ser desaloxada nas vindeiras semanas, a unha muller con dúas nenas remátalle agora o contrato de alugueiro e vai quedar na rúa...", di, e conclúe que "a cousa non mellorou, e mesmo empeorou, porque nestes casos o paso do tempo fai máis difíciles as situacións".