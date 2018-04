Portugal adxudica unha estación de mercadorías en Valença na que formar trens máis grandes que en toda Galicia

Resposta de Infraestruturas de Portugal sobre as características da nova estación de mercadorías xunto a Valença CC BY-SA Praza Pública

O Goberno portugués vén de adxudicar a construción dunha estación de tren en Valença dotada de vías para poder formar nela convois de mercadorías máis longos que os que se poden cargar en toda a obsoleta rede galega. Estará situada a unha distancia da cidade de Vigo e dos seus principais polígonos industriais similar á existente ata o denominado Porto Seco da cidade, a Plataforma Loxística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan), construída ao lado da liña de tren entre Vigo e Ourense pero onde aínda nin se licitaron os proxectos necesarios para construír a terminal de mercadorías e conectala coa rede ferroviaria.

A nova terminal “para serviço transfronteiriço de mercadorías” disporá de catro vías de manobras e sitúase a similar distancia de Vigo que o seu Porto Seco, onde aínda non se licitou a infraestrutura ferroviaria

Hai un mes Praza.gal desvelou que, no marco da mellora que ten en marcha da liña ferroviaria entre Porto e Valença, o Goberno de Lisboa ten previsto realizar obras que permitirán que circulen por ela trens de mercadorías de ata 750 metros de lonxitude, o estándar ao que aspira a Unión Europea, mentres que en toda a rede galega as limitacións técnicas impiden que poidan operar trens de máis de 550 metros, cifra que se sitúa á cola do Estado. Agora Infraestruturas de Portugal, entidade dependente do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, vén de confirmar que a súa idea é que eses trens máis longos poidan formarse en Valença. Así llo vén de transmitir o presidente de Infraestruturas de Portugal, Anónio Laranjo, ao Eixo Atlántico de cidades de Galicia e o Norte de Portugal, que lle trasladou unha pregunta ao respecto formulada por este diario.

No seu escrito, Infraestruturas de Portugal confirma que a nova estación de Carvalha, situada a uns oito quilómetros ao oeste de Valença, onde hoxe hai un apeadeiro de viaxeiros, está pensada “para serviço transfronteiriço de mercadorias” e contará, ademais de coa vía central de circulación de trens, con “duas linhas de resguardo e duas linhas de topo para formaçao e desformaçao de comboios”.

“Estima-se que a obra possa ser consignada em maio/junho de 2018 (início da obra)”, di Infraestruturas de Portugal

Segundo Infraestruturas de Portugal, a obra de mellora da liña ferroviaria entre Viana do Castelo e Valença, actuación na que se inclúe a construción desa nova estación de Carvalha, foi xa adxudicada o pasado 22 de febreiro e está pendente de que o Tribunal de Contas portugués autorice o seu pagamento. “Estima-se que a obra possa ser consignada em maio/junho de 2018 (início da obra)”, di o ente público portugués.

Mentres Portugal avanza coa mellora da súa liña ferroviaria entre Valença e Porto, en Galicia non se encargou aínda nin unha soa infraestrutura ferroviaria para o Porto Seco de Salvaterra, vinculado ao tráfico de mercadorías de Vigo. Tampouco acaba de arrancar o Porto Seco de Monforte, que Galicia aspira a converter no seu enlace co denominado Corredor Atlántico ferroviario de mercadorías malia que a súa liña ferroviaria cara á Meseta permite trens dun máximo de só 540 metros e só de xeito extraordinario.