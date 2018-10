O emprego en Galicia cae tres veces e media máis do que sobe o paro en setembro

A fin do verán adoita calcar os datos do paro e de emprego en Galicia cada ano. O remate da temporada estival e máis turística destrúe milleiros de postos de traballo, fundamentalmente no sector servizos, e fai subir o paro aínda que en menor medida do que descende o número de afiliacións á Seguridade Social. Volveu pasar desta vez.

O paro increméntase en 1.896 persoas en setembro ao tempo que o número de cotizantes descende en 6.500

Neste pasado mes de setembro destruíronse en Galicia 6.500 empregos --cento e pico menos que no mesmo mes do ano pasado-- ao tempo que se incrementou o paro en 1.896 persoas, uns mil menos que na mesma altura de 2017. O incremento no número de cidadáns rexistrados nas oficinas de emprego (que dobra a suba da media estatal) deixa a cifra total de parados en 166.320, 17.737 menos que o pasado ano, mentres que as persoas cotizantes no país elévanse a 1.013.888 e 21.628 máis que hai doce meses.

Unha vez máis, hai unha diferenza de milleiros entre o aumento do paro rexistrado e a destrución do emprego. Por cada persoa máis que se apuntou ás listaxes de desempregados, perdéronse 3,5 cotizantes á Seguridade Social en Galicia. Isto ten que ver coa emigración e fuxida da poboación activa, o desánimo que leva a desapuntarse das listas de demandantes de emprego ou o paso á economía en b.

De debullar os datos do paro rexistrado conclúese o que xa é habitual na fin do verán. O desemprego descende lixeiramente en todos os sectores (agricultura, industria e construción) pero aumenta en máis de 2.200 persoas no sector servizos polo remate masivo dos contratos estivais e de hostalería. Ademais, sobe en todas as provincias agás en Ourense, onde descende en 32 persoas.

O paro baixa en todos os sectores agás no sector servizos, onde aumenta en máis de 2.200 persoas

Por outra banda, o número de contratos asinados en setembro descendeu en 2.899 respecto ao mes anterior. Supón un descenso de case o 3% en Galicia, o maior das poucas autonomías onde baixa a contratación.

En Galicia asináronse en setembro case 97.000 contratos ao tempo que se destruíu emprego e aumentou o paro

Aínda así, a cifra segue a ser moi importante: 96.818 contratos asinados nun mes onde se destruíron 6.500 empregos e onde aumentou o paro, o que incide na excesiva rotación, na temporalidade e na precariedade. Desas contratacións, pouco máis do 10% son indefinidas, unha modalidade que se incrementou nun 15,5%, mentres que os temporais descenderon nun 4,6%.

Desde a Xunta, a secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, asegurou que os datos do paro rexistrado "confirman o proceso de estabilización do emprego en Galicia". O Goberno galego destaca que soben os contratos indefinidos e, facendo referencia aos datos interanuais, insiste no "crecemento do emprego e da economía está marcado pola estabilidade e a responsabilidade do Goberno galego". "A Axenda 20 está a impulsar o emprego de calidade ", conclúe.