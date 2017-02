A Xunta apela á "responsabilidade" dos colexios para "retiraren" o panfleto homófobo de Hazte Oír

O colectivo ultracatólico Hazte Oír é tamén parte do xermolo da controversia que nos últimos días acompañou un dos catro carteis que neste 2017 anuncian o Entroido da Coruña. Estes carteis, elaborados polo ilustrador Alberto Guitián, inspíranse na tradición coruñesa dos choqueiros e representa catro destes personaxes, un deles caracterizado como un Papa entroideiro a bordo do seu 'Papa Móbil'.

Unha recollida de sinaturas para esixir a retirada do cartel, organizada a través de Citizen Go, propiedade de Hazte Oír, derivou nunha polémica axitada polo PP coruñés e mesmo polo Arcebispado de Santiago ante a cal veñen de fixar posición, ademais do propio Concello, as principais comparsas da cidade e a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI). Todos eles defenden o autor e, sobre todo, lembran en que consiste a festa do entroido.

"A clave do entroido é a visión humorística das institucións e as xerarquías: reis, políticos, banqueiros ou Igrexa"

As críticas arcebispais, as sinaturas e as "declaracións de políticos do Partido Popular no mesmo sentido" levan a AGPI a "manifestar o seu o total apoio a Alberto Guitián e defender o seu traballo", que "en ningún caso busca burlarse das crenzas de ninguén, senón reflectir o espírito do Entroido", que ten entre "os seus puntos clave a visión humorística e a chanza" sobre "institucións e xerarquías: reis, políticos, banqueiros e membros da comunidade eclesiástica son sempre parte dese imaxinario popular". "Tanto é así -subliñan- que na serie de carteis do pasado ano" do mesmo Concello "entre as nove variantes de disfrace" que amosaban "estaban o de garda civil e o de cura, sen que isto estrañase a ninguén".

Nun sentido semellante de "defensa da liberdade de expresión" expresáronse tamén as principais comparsas do entroido coruñés, como Os Maracos, Pantaleón, Amigos da Xoldra, Kilomberos ou Monte Alto a Cien. Nun comunicado que recolle Radio Coruña estas agrupacións veciñais lamentan a "hipocrisía" das protestas. "O carnaval é diversión" e o de cura, "un disfrace normal" que non supón "faltarlle a ninguén". Esta, ao cabo -conclúen- non é máis ca "unha campaña do PP contra o goberno da Marea" usando como pretexto un cartaz que se cadra, ironizan, é unha homenaxe ao cura de Xestoso, o párroco de Ferrolterra que acabou dando positivo nun control de alcolemia despois de consumir viño de misa en cinco Eucaristías.