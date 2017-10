Os incendios no que vai de outubro duplican os habituais e volven a cifras de hai vinte anos

Traballos de extinción nun dos incendios do Xurés Brif Laza

"Non é normal". É unha das expresións máis repetidas nos últimos días cando, nos escasos ocos que fican entre a intensa actividade política ao fío de Catalunya, ocupa espazo a vaga de incendios que sofre Galicia neste mes de outubro, concrentrada na súa práctica totalidade en áreas montañosas de Ourense e Lugo e con especial incidencia no Parque Natural do Xurés. A apreciación subxectiva do extraordinario da situación concorda, nesta ocasión, cos datos obxectivos. O número de incendios que sufriron os montes do país no que vai de outubro duplican amplamente as cifras habituais da última década nas mesmas semanas do ano e sitúanse en valores máis propios de finais dos anos 90 ou comezos deste século.

Atendendo á política informativa reinstaurada dende o regreso do PP á Xunta no ano 2009, a Consellería de Medio Rural non informa de todos os incendios que se declaran, senón que só revela os de máis de 20 hectáreas e, por baixo desa superficie, os que atinxen a áreas poboadas ou protexidas polo seu valor ambiental. No entanto, o departamento autonómico si ofrece, de cando en vez, cómputos globais nos que inclúe incendios dos que antes non informara. É o que fixo este 12 de outubro, cando deu en revelar un "dato ilustrativo" nun comunicado á prensa: nos días que levan transcorridos de outubro rexistráronse en Galicia "un total de 235 lumes", di a Consellería, dos que 123 aconteceron nalgún punto da provincia de Ourense.

No que vai de mes rexistráronse 235 incendios, o habitual na última década era que nestas mesmas semanas do ano roldasen os 100

Como bosquexa Medio Rural nese comunicado, esta cantidade de incendios son máis do duplo dos habituais na última década. Así o acreditan os datos que difundiu ao seren comparados coas medias acumuladas da última década, incluídas no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga). Atendendo a estes estudos, na última década -entre 2007 e 2016- o habitual nestas dúas semanas -a cadraxésima e a cadraséximo primeira do ano- é que se rexistren en Galicia entre 90 e pouco máis de 100 incendios. Nos últimos cinco anos a media foi, concretamente, de 91,2 incendios.

Media de incendios por semanas en Galicia; o inicio de outubro correspóndese coas semanas 40 e 41

Os valores deste ano son máis propios doutra serie estatística incluída no Pladiga, a que vai de 1997 a 2006 e que, daquela, inclúe anos especialmente catastróficos nos montes galegos como 1998, con case 50.000 hectáreas ardidas, o 2005, con máis de 70.000, e o propio 2006, o peor en vinte anos tras arder máis de 90.000 hectáreas. Que nos inicios de outubro Galicia sufrise máis de 200 incendios forestais era habitual naqueles anos, cando o ano adoitaba pecharse con máis de 12.000 incendios. Mentres, na última década só se superaron os 3.000 un ano, o 2011.

Unhas 2.000 hectáreas ardidas, 800 no Parque do Xurés

Así se encuentra el incendio de Cervantes (Lugo) a la llegada de la #Brif Laza y la #Brif Tabuyo (León)! pic.twitter.com/7T3ieZrQE6 — Diario de un Bombero (@BrifLaza) 13 outubro 2017

Vista do incendio de Cervantes en imaxes tomadas por bombeiros forestais da Brif de Laza

Mentres a decisión política do Goberno galego sobre non informar de todos os incendios que acontecen impide obter un panorama xeral da situación dos montes, os que si revela indican que o lume xa arrasou neste mes de outubro unhas 2.000 hectáreas das que 800 se sitúan nos tres incendios do municipio ourensán de Lobios que atinxen ao Parque Natural do Xurés. A información actualizada por medio rural este venres recollía ata 16 incendios, unha ducia deles na provincia de Ourense e o resto, na de Lugo.

Tras dar por controlados os incendios do Xurés óllase con preocupación cara a Vilariño de Conso, Folgoso do Courel e Cervantes

Sempre segundo Medio Rural xa é posible dar por controlados os incendios do Xurés, un deles declarado o día 2 e os restantes, o día 8. Os servizos de extinción controlaron tamén outros dous en Chandrexa de Queixa con cadansúas 20 e 33 hectáreas e un máis de Vilar de Barrio que queimou unhas 125 hectáreas. Mentres, no Carballiño foi extinguido un incendio de case 30 hectáreas.

O concello que este venres rexistraba maior número de incendios activos era Vilariño de Conso, con catro declarados nos últimos dous días que suman 530 hectáreas. As lapas tamén estaban activas en Manzaneda, con 20 hectáreas ardidas. Na provincia de Lugo, pola súa banda, o incendio máis preocupante e tamén activo era o de Folgoso do Courel, con 150 hectáreas xa arrasadas mentres seguían avanzando os de Chantada, onde xa arderan 55 hectáreas, e se prestaba especial atención ao de Cervantes, en plena montaña, con outras 50 hectáreas. Tamén no interior, aínda que xa na provincia de Pontevedra, tráballase contra as lapas para extinguir un incendio en Silleda, onde xa arderon unhas 100 hectáreas.