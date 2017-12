Os premios Manuel Beiras recoñecen o uso do galego no audiovisual, no dereito e no lecer infantil

Logotipo de Illa Bufarda Illa Bufarda Ilustración de Brazolinda Brazolinda

A innovación no audiovisual, o lecer infantil e o dereito tamén falan galego e empresas e entidades destes sectores tamén se incorporan ao uso normal do idioma propio do país. Así o vén de recoñecer o xurado da décimo oitava edición dos Premios Manuel Beiras, os galardóns que conceden o Concello de Santiago e mais a Cámara de Comercio compostelá para premiaren o emprego habitual do galego no ámbito empresarial e comercial.

O premio Manuel Beiras ao uso continuado do galego foi neste 2017 para Illa Bufarda, a produtora especializada en videocreación, fotografía, animación e deseño gráfico que se atopa por tras de numerosos traballos creativos nos últimos anos, entre os que destacan montaxes como o documental Fíos Fóra. "O audiovisual visibiliza, difunde e normaliza", subliña o xurado dos premios, que salienta o feito de que as responsables de Illa Bufarda utilicen o galego de xeito "transversal", o que resulta de seu un labor "normalizador" da lingua.

No eido das novas incorporacións ao uso do galego, a outra área á que atenden os premios, o recoñecemento foi desta volta para a empresa Brazolinda, que deseña, produce e comercializa xogos e xoguetes artesanais. Os seus produtos, di o xurado, permiten realizar actividades "enriquecedoras" na "aprendizaxe de actitudes, dinámicas e habilidades". "Nos xogos de Brazolinda -subliñan- non só se mima a parte educativa de cada xogo" ou "o divertimento e a estética", senón que "o idioma ocupa tamén un lugar principal".

Illa Bufarda, Brazolinda e o Colexio de Avogados de Santiago son recoñecidos polo uso do galego nas súas actividades cotiás

Os premios Manuel Beiras do 2017 complétanse cunha distinción especial para o Colexio de Avogados de Santiago. "Dende o ano 2004 -resaltan- ten un servizo de asesoramento lingüístico como froito de compromiso coa defensa do idioma propio". Este servizo, afirman, é un vehículo para facilitar que os procedementos xudiciais poidan realizarse en galego, "un labor que ten especial transcendencia pola súa visibilidade social e empresarial".

As tres entidades galardoadas reciben este martes a escultura de Acisclo Manzano que representa a distinción cos Manuel Beiras. Ademais do Concello representado polo seu alcalde, Martiño Noriega, e da Cámara de Comercio a través do seu vicepresidente, Evaristo Rodríguez, no xurado destes premios está presente a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Universidade de Santiago, o Colexio Profesional de Xornalistas, a Associaçom Galega da Língua, a Unión de Consumidores de galicia e representantes das empresas premiadas na pasada edición dos premios.