O asasino confeso de Diana Quer era o "principal sospeitoso" dende hai máis dun ano

José Enrique Abuín Gey, coñecido como o Chicle, converteuse xa en novembro de 2016 no "principal sospeitoso" da morte da moza madrileña Diana Quer, desaparecida na madrugada do 22 de agosto de 2016 na Pobra do Caramiñal, tal e como informou este martes na Coruña o coronel xefe da Unidade Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí.

Antes, o delegado do Goberno central en Galicia, Santiago Villanueva, anunciara que as probas de ADN confirmaran de madrugada que o corpo achado no fondo dun pozo nunha nave industrial en Rianxo era o da rapaza desaparecida durante máis de 14 meses.

En rolda de prensa para informar do operativo, Corbí insistiu varias veces no perfil do asasino confeso da rapaza madrileña, ao que definiu como "profesional do delito" e moi "espabilado" á hora de non facilitar as probas que supuxesen a súa detención, malia que os investigadores da Garda Civil levaban varios meses "case seguros" de que el era a persoa que buscaban. Foi obxecto de seguimentos e vixilancia, do que o agora detido se decatou, pero non puido ser detido por esa falta de probas e ante a coartada que tanto a súa muller como os seus cuñados lle proporcionaran. Abuín aclaráralle á familia que non tiña nada que ver co caso pero que, ante os seus antecedentes, mellor protexelo. Crérono.

Con todo, foi hai xa máis dun ano cando se converteu no principal sospeitoso para a Garda Civil, ao coincidir o percorrido que o seu móbil fai na noite da desaparición "co que fai o de Diana Quer". Ese espazo de tempo, entre as 2:42 horas e as 2:58, foi clave, sobre todo cando nese último momento no que o teléfono da rapaza permanece operativo a ubicación é a mesma que a do Chicle.

Nave de Asados (Rianxo) no que foi achado o corpo de Diana Quer / © Google

A partir dese novembro de 2016 empezouse co seguimento do agora detido, que chegou a solicitar un contacto "informal" cun axente da garda civil para preguntarlle por que o seguían. "Quería saber", aclarou Corbí, "pero cometeu un erro". Asegurou que o día da desaparición de Diana Quer se atopaba coa súa dona nas festas da Pobra, polo que "estábase situando no lugar do delito". Só uns días despois, cando declarou como testemuña, tanto el como a súa muller dixeron que foran roubar gasolina. Os seus cuñados insistiron nesa mesma versión.

As sospeitas e datos fóronse acumulando, relataron os investigadores, pero non había "elementos de proba" que permitisen tampouco reimpulsar un caso que fora arquivado provisionalmente en abril de 2017. Ese era o obxectivo principal da Garda Civil: apañar as probas necesarias que permitisen ao xuíz reabrilo e aplicar dilixencias que afondasen nas pescudas. O xulgado de Ribeira ven de declarar a reapertura da causa.

O asasino confeso chegou a entregar ás forzas de seguridade un móbil que non era o que buscaban para logo entregar o seu, pero baleirado de calquera dato que o implicase. Todo iso despois de que o seu vehículo tamén fose identificado no percorrido investigado.

Ante as críticas e preguntas sobre por que Abuín non fora detido antes, a Garda Civil insistiu en que non tiñan as probas, así como na preparación delicitiva do Chicle para evitar achegalas. "En España non hai detención preventiva; só había sospeitas e o xuíz entendeu que había que arquivar o caso", aclarou Corbí, que cre que "non tería cambiado nada ou non moito" no caso de que a causa seguise aberta. "Se o tivéramos detido naquel novembro e a familia seguise coa mesma coartada, todo sería igual", insistiu, para advertir de que "ningunha policía" podería ter feito máis. "Polo menos a Garda Civil, non", dixo.

O desbloqueo de máis datos telefónicos, no mes de xullo de 2017, estreitou aínda máis o cerco sobre Abuín ao facilitar ubicacións exactas do seu coche, ata que en novembro pasado os investigadores, tal e como recoñeceron, xa non tiñan "ningunha dúbida" de que o Chicle era o autor da morte de Diana Quer, polo que só quedaba aclarar se o delito fora cometido en solitario ou con máis persoas, algo que foi descartado posteriormente. O perfil delitivo e unha pasada agresión sexual á cuñada dirixían todos os indicios cara a el.

O obxectivo durante os últimos meses, tal e como aclara a UCO, foi "convencer o xuíz para reabrir as dilixencias" polo que se elaboraron completos informes sobre as investigacións ata que a denuncia doutra moza por unha agresión na noite de Nadal acelerou todo. Así o explicou o coronel Francisco Javier Jambrina, xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, que detallou o episodio e aclarou que, "ao contrario do que se dixo nos medios, non foi unha casualidade senón un obstáculo" no proceso da investigacións que obrigou a acelerar todo.

"Non nos agardabamos que intentase outro feito así", dixo Jambrina, que advertiu que "unha grave filtración en prensa" -en referencia á nova de que esa nova agresión podería estar vinculada co caso de Diana Quer- obrigou os investigadores a "precipitarse". "Comprometeunos", engadiu quen tamén aclarou que, malia non estar comprobado, todo fai indicar que o modus operandi con esta última vítima foi semellante ao empregado con Diana Quer, aínda que con fatais consecuencias no caso da moza madrileña.

A partir de aí, e logo da súa detención, o asasino confeso fala de morte accidental e de que o corpo fora tirado á ría. Tempo despois, e logo de que tanto a súa muller como os seus cuñados muden a versión, tiren abaixo a súa coartada e recoñezan que non estiveron con el na noite da desaparición, Abuín pide declarar e indica o lugar onde agochou o cadáver, que apareceu lastrado cuns ladrillos e nun pozo con auga duns dez metros de profundidade.

Con todo, Abuín non aclara nin como a matou, insiste na morte accidental -teoría que a Garda Civil non comparte á falta das probas- e tampouco se sabe se houbo violación. "Será a autopsia a que determine iso", remataron uns garda civís, que foron moi críticos co tratamento que boa parte da prensa lle deu ao caso e que recoñeceron que a decisión de ofrecer unha rolda de prensa con tantos detalles xurdiu do "moi mediático" do caso e da necesidade de desmentir "demasiadas informacións que non se correspondían coa realidade".