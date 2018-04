Máis de 30 operacións suspendidas no hospital Álvaro Cunqueiro por fallos na esterilización

O Sergas suspendeu máis de trinta operacións cirúrxicas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por problemas coa esterilización do material e para garantir a seguridade dos doentes. Foi a aparición dunhas partículas brancas nos colectores nos que se transporta o devandito material o que obrigou a Sanidade a reprogramar as intervencións e a manter tan só as urxentes.

O adiamento das operacións foi confirmado pola Consellería de Sanidade logo de que o sindicato CCOO denunciase a suspensión de "numerosas" intervencións por estes problemas. Ademais, asegura que xa se teñen adoptado medidas co obxectio de garantir a máxima seguridade para os pacientes.

En total, son máis de trinta (32) as intervencións aprazadas, sete non urxentes previstas o pasado mércores e outras 25, dun total de 103, programadas para este xoves. A Federación de Sanidade de CCOO considera que "non é admisible" que ocurra algo "que se vén repetindo con máis frecuencia da desexada". Ademais, advirte de que estes problemas "non axudan" a diminuír unhas listas de espera que son "as maiores de Galicia".

Non é a primeira vez que o hospital Álvaro Cunqueiro sofre problemas co sistema de esterilización, que está montado no Meixoeiro. Ao ano da súa inauguración, aínda soportaba varias eivas, criticadas pola xunta de persoal e asumidas pola dirección do Sergas, que recoñecía a suspensión de operacións programadas, obrigando os pacientes a esperar ou marchar cando xa estaban listos para a intervención. Ademais, Sanidade mandou en varias ocasións material a Povisa como medida "transitoria" para arranxar a problemática.

Agora, a área sanitaria de Vigo asegura que xa solicitou colectores prestados doutros centros, así como a utilización de bolsas estériles. Mesmo non descarta volver esterilizar o material noutros centros. Con todo, o Sergas lembra que a central de esterilización do Meixoeiro está acreditada coa ISO 9001-2000 e que é o único centro hospitalario que ten ese recoñecemento.