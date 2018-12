A folga nas urxencias do Clínico intensifícase cun peche de 24 horas

A folga nas urxencias do Hospital Clínico de Santiago de Compostela continúa e intensificarase nos vindeiros días. Logo doutra infrutuosa reunión entre o comité de folga e a xerencia do centro, o persoal decidiu en asemblea continuar as protestas e levar a cabo un peche de 24 horas o vindeiro mércores 19 de decembro, ademais de convocar a unha manifestación para a semana despois de Reis.

Como ocorre coas mobilizacións que tamén se están levando a cabo nos PAC, a sanidade galega pide máis persoal, máis medios e mellores condicións laborais para mellorar tamén a atención á cidadanía. Tamén nas urxencias do Clínico, que levan anos xa denunciando o colapso e as precarias condicións do servizo, un conflito que nas últimas semanas provocou a marcha de varios dos membros do equipo directivo do CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago).

O persoal considera insuficiente a oferta de reforzo de persoal que ofrece a xerencia e mantén as mobilizacións e anuncia un peche

É xa a cuarta semana de folga no Clínico, onde os servizos mínimos do 100% fan difícil a visibilización do conflito, que o persoal logra con mobilizacións e concentracións.

Na reunión deste luns, a xerencia insistiu na súa última proposta de aumentar o persoal con dous médicos, cinco enfermeiros e cinco auxiliares de enfermería. Pero ademais, propuxo ademais habilitar un espazo en urxencias que se abriría cando fose necesario e para o que se contrataría persoal a maiores no caso de que se precisase. No entanto, e tal e como aclara o comité de folga, os traballadores reunidos en asemblea rexeitaron a proposición, que consideran insuficiente.

"Desconfían de que acabe por non abrirse nunca e que se repitan os problemas; o que reclaman é que todos os ocos de urxencias deben abrirse e ser dotados de persoal", explican desde o comité de folga duns traballadores que se volveron concentrar. Ademais, e malia que a xerencia asume xa que é necesario ampliar o persoal, a asemblea acordou intensificar as protestas e levar a cabo un peche de 24 horas o 19 de decembro e cuxa fórmula aínda teñen que determinar. Xa este mércores, haberá unha concentración diante do Sergas ás 12 horas.

A xerencia ofrece habilitar un espazo extra en urxencias pero que só se abriría se fose necesario e para o que se contrataría persoal a maiores

En canto ao persoal médico, tamén de folga, os avances tampouco son suficientes. "Limítanse a ofrecer dúas internidades pero para estabilizar dúas persoas dentro do calendario de corenta rotantes, polo que non supón aumento de efectivos", din desde o sindicato O'Mega, que asegura que sobre a problemática dos doentes pendents de ingreso a dirección só ofrece 2axilizar o que poidan".

Así, o persoal médico mobilizado reclamará agora abrir outra mesa de negociación pero directamente coa Consellería de Sanidade. "A de agora non soluciona nada", explican.