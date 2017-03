VÍDEO | Os 'chistes' do alcalde de Noia no acto do 8 de marzo: "A muller é capaz de sangrar sen cortarse"

"A muller é capaz de sangrar sen cortarse; a muller é capaz de dar a luz sen corrente; a muller é capaz de tocar as narices sen achegarse". O alcalde de Noia realizou estes comentarios no acto institucional que na localidade se realizou co gallo do Día Internacional da Muller Traballadora. Santiago Freire (PP) introduciu os tres chistes machistas "-é o chiste fácil", dixo ao momento"- no medio da súa intervención ante a sorpresa de moitos dos presentes.

O alcalde Santiago Freire (PP) introduce tres chistes machistas durante o discurso institucional polo Día Internacional da Muller

Non foron os únicos comentarios polémicos. Xusto despois de optar polos chistes, Santiago Freire asegurou que "son moitas as dificultades fisiolóxicas que [a muller] ten con respecto ao home, que en ocasión fai que ese traballo que teñen que facer de forza físcica se lle complique".

"Son moitas as dificultades fisiolóxicas que a muller ten con respecto ao home", engadiu tamén

Toda a oposición (PSdeG, Marea Cidadá de Noia e BNG) amosou a súa indignación polos diferentes comentarios feitos polo alcalde popular -que accedeu ao mandato logo dunha moción de censura aos poucos meses das eleccións- e acordou difundir o vídeo "ante a gravidade do acontecido". Tamén por esa razón, os tres grupos manterán este xoves uha xuntanza para ditarminar as accións que levarán a cabo.