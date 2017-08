A oposición ve a porta aberta a máis recortes na redución de áreas sanitarias que prepara a Xunta

Outono prevese movido no sector sanitario. Os sindicatos saíron este mércores decepcionados da reunión extraordinaria da Mesa Sectorial de Sanidade ao negarse a Consellería a abordar a negociación dun calendario de recuperación dos acordos salariais e laborais suspendidos. A CIG cualifica a actitude da Xunta como "unha nova tomadura de pelo" ao persoal e advirte de mobilizacións, CCOO anuncia "conflitividade" a partir de setembro e CESM e Omega convocan xa folga para novembro ante o que consideran un "desprezo aos facultativos galegos". Sexa como for, todas as centrais acordaron iniciar un calendario de protestas.

Así, os representantes dos traballadores censuran que o Sergas rexeite negociar a recuperación dos dereitos "roubados ao persoal durante a crise" e critican que, malia insistir durante anos no "conxuntural" da situación e na recuperación económica dos últimos exercicios, a Xunta négase a que a reversión deses acordos retributivos suspendidos teñan o seu reflexo nos Orzamentos que o Goberno de Feijóo elabora para o vindeiro ano 2018.

A Mesa Sectorial celebrouse despois de varias solicitudes dos sindicatos en xullo, co obxectivo de negociar un calendario para recuperar eses acordos en suspenso. As centrais critican a "incongruencia" de que asegure que nada se poderá avanzar ata que os Orzamentos estean finalizados, "en lugar de solicitar unha partida para esta recuperación e incluíla nas Contas", advirten CESM e Omega.

“Segundo Feijóo, este é o segundo ano da recuperación económica, pero mentres nos Orzamentos de 2016 o Goberno do PP incluíu un incremento salarial para altos cargos do 7,5% e do 7 %, o persoal da sanidade segue cos soldos conxelados", di María Xosé Abuín, secretaria nacional de CIG-Saúde, que cre que non se pode "consentir" que "sigan a roubarnos os nosos salarios e as nosas condicións laborais". "Esiximos a negociación dun calendario de recuperación salarial e que as contas de 2018 tamén sexan os orzamentos da recuperación do persoal do Sergas", di.

"Temos a carreira profesional paralizada, falta que nos devolvan tres días de asuntos propios e somos os únicos traballadores e traballadoras da Xunta con descontos por baixa laboral, diminuíndo o noso salario un 50 % os tres primeiros días", denuncia Ángel Cameselle, secretario xeral de CCOO-Sanidade, que reclama tamén a recuperación salarial, a xornada laboral de 35 horas e unha oferta pública de emprego "excepcional" que permita cubrir de xeito estable case 7.000 prazas na sanidade pública, seguindo o criterio aprobado hai meses polo Ministerio de Facenda.

As centrais lembran que a carreira profesional está "paralizada" e a CIG asegura que “menos do 40% do persoal do Sergas cobra algún grao de carreira”. "Néganse mesmo a falar do desenvolvemento da carreira profesional ordinaria", insiste CESM, que di que só queda "adoptar unha actitude de presión máis belixerante co fin de que se inclúan nos Orzamentos de 2018 a partida económica necesaria para negociar a carreira profesional e os dereitos perdidos".