O Sergas volve encargar o mantemento á empresa que cometeu "incumprimentos sistemáticos" no anterior contrato

Vista do hospital do Salnés un dos incluídos no novo contrato obtido por Iberman

Unha traballadora do Sergas emprega equipamento técnico nunha proba © Sergas

No ano 2013 o Servizo Galego de Saúde aplicou un importante cambio no seu modelo de xestión da electromedicina, isto é, do mantemento dos equipamentos tecnolóxicos da sanidade pública -incubadoras, mesas cirúrxicas, electrocardiógrafos, dializadores, equipos de radiografías...- que non entran na área de alta tecnoloxía e que ata ese momento realizaba parcialmente persoal público e o resto, empresas privadas contratadas por cada centro ou área sanitaria e por períodos diversos. Sanidade decidira daquela privatizar de maneira centralizada este servizo, dotando con 28 millóns de euros un contrato que conseguiu a empresa Ibérica de Mantenimiento (Iberman) por uns 3 millóns menos.

Poucos meses despois persoal do Sergas comezou a denunciar deficiencias no servizo, como maquinaria non reparada ou con arranxos incorrectos, equipamentos fóra de servizo ou outros que, finalmente, tiñan que ser amañados directamente polo Sergas. O Consello de Contas constatou estas deficiencias o pasado 2017, cando nun duro informe certificou os "incumprimentos sistemáticos" da compañía, que a propia Xunta se viu obrigada a admitir. No entanto, Iberman vai seguir realizando este labor en varios centros sanitarios galegos grazas a novas adxudicacións.

Como informou Praza.gal, o informe de Contas deixaba claro que as "deficiencias e incumprimentos na execución contractual" por parte de Iberman foran "motivo suficiente" para que a Xunta rescindise o contrato "en todos os seus lotes" antes de que transcorresen os seus catro anos de duración. No entanto, Sanidade alegou "dificultades" para a "resolución anticipada" do contrato porque non sería "nin doado nin rápido" atopar outra empresa que prestase o servizo. Non obstante, especificou ante o propio Consello de Contas que, dado que o servizo de Iberman non chegara a ser "óptimo", decidira non facer uso da posibilidade de prórroga do contrato e regresar, pola vía dos feitos, ao modelo de contratos descentralizados e de menor importe. Non se contemplaba prestar o servizo con persoal propio porque, segundo resaltou a Consellería nunha resposta parlamentaria o pasado outubro, "actualmente non existe no cado de persoal do Sergas unha categoría específica que teña atribuída estas funcións".

Os dous últimos contratos obtidos por Iberman en Vigo e Pontevedra-O Salnés suman algo máis de 300.000 euros

Foi así como as diferentes Xerencias de Xestión Integrada do Sergas comezaron a sacar a concurso cadanseus servizos de mantemento e como algúns deles volven recaer en Iberman. Unha das últimas adxudicacións, para a área de Pontevedra e O Salnés, publicada no Diario Oficial de Galicia este 29 de xaneiro, foi formalizada por case 80.000 euros -78.650, IVE incluído- para esta compañía por un período dun ano. Iberman competiu con outras tres empresas, aínda que dúas delas foron excluídas por incumpriren o prego de condicións, e finalmente logrou o contrato por ser a súa oferta a "economicamente máis bantaxosa", segundo consta no expediente.

O Consello de Contas certificou que a privatización centralizada do mantemento dos equipos electromédicos empeorou o servizo e apenas logrou o aforro que invocaba a Xunta

Esta adxudicación chega poucos meses despois de que a Xerencia de Xestión Integrada de Vigo tamén adxudicase a Iberman, neste caso por dous anos, o mantemento dos equipamentos electromédicos da área -coa excepción dos do Hospital Álvaro Cunqueiro, no que o mantemento se inclúe no seu paquete de servizos público-privados-. No caso vigués Iberman tivo só un competidor e tamén gañou o concurso por formular a "oferta economicamente máis vantaxosa", cifrada en algo menos de 229.800 euros -o máximo que a Xerencia tiña previsto gastar eran uns 255.000 euros, ambos prezos con IVE-.

Esta empresa continuará así, daquela, a ser a responsable duns traballos de mantemento que, segundo o Consello de Contas, o Sergas encomendou a mans privadas sen realizar antes "unha análise fundamentada" sobre a "conveniencia de unificar" os traballos xa externalizados nun único contrato nin sobre os motivos que facían recomendable ou non "prescindir de recursos propios adecuados para xestionar de forma directa o servizo". O ente fiscalizador tamén deixou claro que, aínda que a Xunta puxera en marcha aquel contrato único alegando motivos de aforro -duns 3 millóns de euros-, o certo é que "non se obtivo evidencia de que se alcanzasen aforros significativos".