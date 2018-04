A "actividade incendiaria homicida" en torno a Vigo que denunciou Feijóo non existiu alén de "rumores"

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, nega que o Goberno galego apuntase as "tramas criminais" como culpables dos incendios forestais de outubro e mesmo cre que o informe da Fiscalía evidencia a "intencionalidade" do lume e "desmente as teses do bipartito" en 2006. Malia que mesmo o Executivo de Rajoy falou de "tramas organizadas" e de que Feijóo fixo referencia a "actividade delitiva incendiaria para alterar a paz social", a "actividade homicida", ao "terrorismo incendiario" ou a ataques coordinados, o número dous do Executivo galego cre que a investigación presentada polo Ministerio Fiscal non pon en dúbida ningunha desas teses.

Rueda cre que o informe da Fiscalía "desmente as teses do bipartito de 2006"

Para Rueda, mesmo está xustificado e defende o uso da denominación "terrorismo incendiario", malia que o fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, advirte de que xuridicamente non ten sentido ningún empregala. "Se por terrorismo se entende unha expresión para poñer de manifesto que os incendios intencionados poñen indiscriminadamente en risco as vidas das persoas, describe perfectamente a situación", dixo este martes.

Así, insistiu en que o que fai o informe de 2018 da Fiscalía é "desmentir" as teses do bipartio tras a vaga de lumes de 2006, malia que a busca de tramas incendiarias en Galicia é algo común na clase política nos últimos 35 anos. Mesmo nas manifestacións impulsadas por cargos e políticos do PP hai doce anos, un dos cánticos máis repetidos era "onde están os terroristas".