Feijóo: “O de TVE non é o modelo serio, independente e profesional da TVG”

Ana Pontón, durante a sesión de control

Malia que a pregunta que a portavoz do BNG, Ana Pontón, formulou este mércores no Parlamento a Feijóo versaba sobre o elevado custo dos carburantes e da electricidade en Galicia, a nacionalista comezou a súa intervención reprochando ao presidente a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que vén de condenar a Xunta por vulnerar a folga feminista do 8M cuns servizos mínimos “maliciosos”. A resposta de Feijóo sobre os carburantes e a electricidade, como no caso da CRTVG, foi que o bipartito non fixo nada hai preto dunha década, mentres que para a réplica á cuestión da condena pola folga optou por outro argumentario recorrente: “Empece vostede a respectar todas as sentenzas dos tribunais, incluídas as referidas ao independentismo catalán”.

Feijóo reduce a importancia da actuación do Goberno galego no 8M a que foron “mal dimensionados os servizos mínimos”

Feijóo dixo “acatar” a sentenza sobre os servizos mínimos excesivos impostos pola Xunta para a folga feminista, resolución que non terá efecto práctico ningún malia engadirse a outras similares que condenaron ao Goberno galego por actuar de xeito semellante noutras folgas previas. Porén, Feijóo rebaixou a importancia da cuestión a que foron “mal dimensionados os servizos mínimos”.

Fronte a ese acatamento seu dunha sentenza que apela directamente á Xunta, Feijóo pediu ao BNG que acate igualmente as sentenzas derivadas do conflito independentista en Catalunya. E volvendo ao debate sobre a cuestión dos carburantes e a electricidade plantexada polo BNG, o presidente censurou que esta formación considere que unha Galicia independente tería uns custos enerxéticos inferiores. “Deixe de contar contos do conto nacionalista de sempre”, díxolle Feijóo a Pontón.