A Xunta non acode á reunión convocada por tres sindicatos da Xustiza malia a oferta de interromper a folga

A principios do pasado mes de marzo, cando a folga do persoal da Administración da Xustiza en Galicia cumpría un mes, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclamaba dos sindicatos a suspensión da folga "mentres se negocie", unha solicitude que consideraba "absolutamente lóxica" e que reiterou en diferentes ocasións. O pasado luns, os tres sindicatos que rexeitan o acordo que pactaron Goberno e outras catro centrais --e que tamén foi rexeitado polo persoal en votación-- dixeron estar dispostos a "interromper" o paro para retomar as conversas e convocaron a Administración e todos os representantes sindicais este mércores na Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Tal e como anunciaran uns e outros, non acudiron a unha cita na que só se presentaron CIG, Alternativas na Xustiza-CUT e STAJ.

Nin Xunta nin o resto de sindicatos acudiron á xuntanza convocada por CIG, CUT e STAJ

Os tres sindicatos foron moi duros con Alfonso Rueda, ao que cualificaron de "prepotente, mentireiro e chantaxista". O voceiro de AX-CUT, Pablo Valeiras, lembrou a oferta do vicepresidente de hai semanas para sentar a negociar se había unha suspensión da folga, tal e como acaban de propoñer. "Pero non está aquí; a Xunta e el retrátanse perfectamente", dixo respecto dunha Administración e dun conselleiro que cre que "tarde ou cedo dimitirá ou o dimitirán". "Un político que non cumpre o que di é evidente onde ten que estar", engadiu.

Os sindicatos lembran que Rueda asegurou que sentaría a negociar se interrompían a folga, como ofrecen agora, durante as conversas

Ao tempo, a folga continúa, cumpre o seu 85º día, vai camiño dos tres meses e suma bastantes máis de 20.000 xuízos suspendidos. Os tres sindicatos que convocaron este mércores a xuntanza non celebrada fixeron un chamado ao resto de sindicatos que integran o comité de folga --SPJ-USO, UGT, CSIF e CCOO-- a retomar a unidade. CIG, AX-CUT e STAJ acudiron á EGAP e non só non había ningún representante da Xunta, senón que lles foi impedida a entrada.

Os portavoces dos tres sindicatos --tamén estaban Enrique Araújo, de STAJ, e Óscar Freixido, da CIG-- insistiron na necesidade de "retomar a unidade" sindical para conseguir a fin do conflito e do paro. Ademais, advertiron de que, a pesar das evidentes diferentes entre as centrais, o comité de folga "non está roto". Así, lembraron que as outras catro organizacións "non desconvocaron a folga" malia ser "maioría".

CIG, CUT e STAJ piden recuperar a unidade sindical e lembran que as outras catro centrais non desconcovaron a folga malia ser maioría

Mentres isto ocorría, dous delegados da UGT que acudiron á EGAP a "facer trámites administrativos" coincidiron coas outras tres centrais e tampouco puideron entrar na sede administrativa. O portavoz deste sindicato no sector da Xustiza, Manuel Díaz, lembrou que a "condición" que puxo a súau central para reiniciar as conversas coa Xunta é que fose precisamente esta quen convocase as xuntanzas.

Ante isto, criticou que non se lles permitise acceder á sede da EGAP, á que acudían para "facer trámites urxentes relacionados cun expediente disciplinario". "Terán que dar --a Xunta-- explicacións de por que se nos está prohibindo o paso como delegados sindicais, como cidadáns ou como funcionarios da Xustiza", rematou.