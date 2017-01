A Xunta traspasou 125.000 euros do tícket eléctrico a un estudo sobre publicidade tres días antes das eleccións

Reunión do Consello da Xunta do 22 de setembro de 2016, que aprobou a modificación orzamentaria

A mediados de febreiro de 2015, apenas tres meses antes das eleccións municipais, a Xunta anunciou unha ampliación do seu "tícket eléctrico". Dous días despois de que o PP vetase no Parlamento unha iniciativa que pedía impedir os cortes de luz a quen non puidese pagala o propio Alberto Núñez Feijóo anunciou que esta axuda, equivalente a un recibo e medio da luz ao ano, ía poder ter "ata 40.000 familias beneficiarias" no canto das 15.000 inicialmente previstas grazas a unha partida de ata 1,5 millóns de euros. Na súa convocatoria para 2016, dotada con 2,1 millóns, o prazo para solicitar o tícket eléctrico estendeuse dende mediados de xaneiro ata finais de xullo. Cando pasou esa data as familias destinarias da axuda eran moitas menos das previstas e o Goberno destinou parte dos cartos a outras finalidades. Unha delas, un estudo sobre a efectividade dalgunhas das súas campañas publicitarias. A decisión foi formalizada tres días antes das eleccións galegas do 25 de setembro, pero a Xunta non a divulgou.

Segundo a información facilitada o pasado decembro no Parlamento polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, a Xunta "apoiou preto de 5.000 fogares a través do tícket eléctrico social", isto é, 35.000 menos dos anunciados. A resolución de concesión das axudas ao abeiro da convocatoria para 2016, difundida dende a Consellería o pasado 5 de outubro, recolle como admitidas a trámite un total de 761 solicitudes "por un importe total de 148.694 euros". Nesta liña, no penúltimo día da campaña electoral na que Feijóo fixo bandeira das súas medidas sociais, o 22 de setembro, o propio presidente deulle o visto e prace a mudar o destino de 125.000 euros inicialmente reservados a estas axudas, atendendo así a petición da Consellería de Economía, que indicou que o cambio "non altera os obxectivos dos programas afectados".

O departamento de Conde sinalaba na súa proposta que "unha vez rematado o prazo de solicitudes" de axudas do tícket eléctrico "constátase a existencia de remanente que se pretende utilizar" para outra finalidade. Nomeadamente, para "contratar con carácter urxente estudos e investigacións relativos a plans e programas de investimento en campañas publicitarias de divulgación de contidos relacionados coa orientación e promoción laboral e o fomento do emprego". Para facelo, eses 125.000 euros foron trasladados, en senllas partidas de 62.500, ao orzamento de promoción do emprego que xestiona a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, dependente da mesma consellería. A decisión adoptouse menos dun ano despois de a Xunta decidise destinar 70.000 a un estudo con enquisas sobre a "eficacia" das súas campañas de publicidade.

Acordo ocultado aos medios

Para completar a mudanza o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, emitiu ese 22 de setembro unha certificación na que deixou constancia, na súa calidade de secretario do Consello da Xunta, de que o Goberno galego viña de adoptar ese acordo na súa reunión semanal. O documento foi tamén asinado por Feijóo e incorporado á relación de modificacións orzamentarias dese mes. O expediente completo foi remitido polo Goberno ao Parlamento, como manda a lei, o día 17 de outubro, catro días antes da constitución da Cámara coa composición xurdida dos comicios do 25S.

Aínda que este foi un dos acordos do Consello da Xunta daquela xornada o Goberno galego decidiu non incorporalo á referencia que cada semana traslada aos medios de comunicación e á cidadanía en xeral sobre os asuntos abordados en cada unha das súas xuntanzas. Do mesmo xeito, o presidente tampouco o indicou na súa intervención ante os medios para debullar o tratado.

Si figuraban naquela referencia outros dos asuntos tratados con rango de acordo, o mesmo que o da modificación orzamentaria do tícket eléctrico. Dous deles correspondían á propia Consellería de Economía: a autorización de senllos convenios do Igape coa Federación Galega de Xóvenes Empresarios e mais coa Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia. Feijóo tamén informou, entre outras cuestións, de que o Goberno viña de aprobar o decreto de fusión dos municipios de Cerdedo e Cotobade e mais o regulamento que desenvolve a lei do solo.