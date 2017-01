Roto o preacordo entre a Marea e o PSOE na Coruña: Ferreiro irá á cuestión de confianza

Xulio Ferreiro e varios concelleiros do goberno da Coruña © Concello da Coruña

Quedou en nada. O goberno local da Marea Atlántica e o PSOE alcanzaran na pasada madrugada un preacordo para a aprobación dos orzamentos logo de meses de desencontros. A última hora da mañá deste xoves, o executivo municipal deuno por roto e acusou aos socialistas de incumprir o pactado. Sen agardar máis, o alcalde Xulio Ferreiro ordenou iniciar os trámites para a convocatoria dun pleno a vindeira semana na que aprobará a vinculación das contas a unha cuestión de confianza. De non saír adiante, a oposición ten un mes para mudar o goberno da cidade ou os presupostos recibirán o visto e prace automaticamente.

O goberno da Marea acusa o PSOE de anunciar publicamente que os seus proxectos sumaban 14,5 millóns fronte aos 1,5 que se pactaran

O executivo da Marea sitúa a razón principal para dar por roto o preacordo no anuncio que esta mañá fixo o concelleiro socialista, José Manuel García -ademais de en nota de prensa-, anunciando que o acordo estaba listo e que os proxectos do seu grupo incluídos nas contas sumaban un investimento de 14,5 millóns. Segundo fontes do goberno local, o pacto ao que chegaran situaba a cifra entre os 1,5 e os 2 millóns e non nos 13 máis aos que se referiu o PSOE poucas horas despois.

Ademais, o goberno local tamén aclara que o preacordo incluía a posibilidade para o PSOE de propoñer tres concelleiros para supervisar e guiar os proxectos xunta ás concelleiros do executivo municipal, pero os socialistas achegaron catro nomes.

Na nota de prensa que emitiu o grupo municipal socialista aclarábase que se alcanzara "un acordo coa Marea Atlántica que ser recollen nuns vinte proxectos que suman 14,5 millóns de euros". Desde a Marea, pola contra, insisten en que o gasto pactado non superaba os 2 millóns e que os proxectos eran o Clúster da Saúde, a Cidade da Música, o Distrito Mallos e o Apoio ao Emprendemento, Investigación e Transferencia Tecnolóxica. Con todo, e segundo fontes do executivo, sempre había posibilidades aumentar pequenas partidas pero nunca en tal cantidade, que insisten en que nunca foi aceptada nin moito menos pactada.

O executivo local asegura que propuxo tres concelleiros do PSOE para guiar os proxectos e os socialistas achegaron catro

Os nomes dos catro concelleiros que achegaba o PSOE eran Fito Ferreiro, Silvia Longueira, José Manuel García e Mar Barcón. O desta última -a ex secretaria xeral da agrupación coruñesa socialista e que dimitiu a pasada semana- era o que podía crear máis polémica, pero desde o goberno local nada se dixo expresamente sobre a ex-voceira do grupo. O que si saben, tanto no grupo de goberno como no socialista, é que dificilmente as bases da Marea Atlántica ratificarían en asemblea un acordo que incluíse unha edil con tan senlleiro protagonismo nos gobernos de Francisco Vázquez na cidade.

A inclusión de Barcón, que non é aceptada polas bases da Marea, supoñía un atranco máis

Ante esta situación, Xulio Ferreiro decidiu acudir ao que se pode denominar como o botón vermello da política local. O artigo 197 da actual lei electoral outorga ás alcaldías a posibilidade de formular unha cuestión de confianza, isto é, de propiciar unha votación en pleno sobre a continuidade ou non do goberno ligada á aprobación de catro tipos de asuntos, un deles os orzamentos xerais do concello. Será o que faga o alcalde, como fixera o seu homólogo en Pontevedra non hai moito. A Marea Atlántica, nas redes sociais, advertiu que "A Coruña non pode seguir agardando a que o PSOE amañe as súas cuestións internas" logo de censurar que os socialistas "amenceran rachando o pactado e non respectando as liñas do que faltaba por acordar".