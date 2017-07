Vítimas de Angrois ao PP en Santiago: "Pidan perdón"

Agustín Hernández co presidente Feijóo e o ministro Blanco na inauguración do AVE Ourense-Santiago Xunta de Galicia

Vítimas do accidente de Angrois interviron na tarde deste xoves, a catro días do aniversario do sinistro, no Pleno municipal do Concello de Santiago. Arturo Domínguez irmán do presidente da plataforma, Jesús Domínguez, foi o encargado de ler un texto no que agradeceu a invitación para intervir que lle realizou o BNG, agradecemento que fixo extensivo ao “resto de partidos que nos apoiaron”. A continuación lembrou que son as propias vítimas as que piden unha investigación política do sinistro, e dirixiuse case en exclusiva ao PP, que queda só na súa negativa a realizala, e ao seu portavoz municipal e ex-conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández. As vítimas lembraron que Hernández “considerou responsable e moi acertada a decisión política de pór en marcha” o AVE Ourense-Santiago na que ocorreu o accidente.

A plataforma de vítimas invitara a Hernández a participar na manifestación que o próximo luns, coincidindo co aniversario do accidente, discorrerá entre a estación de tren e a praza do Obradoiro. Unha invitación á que Hernández non lles respondeu directamente senón a través de preguntas dos xornalistas: “Comigo ninguén vai contar para facer uso político dun drama como o de Angrois, ninguén”, dixo cando se lle inquiriu sobre a invitación que lle realizaran as vítimas.

Este xoves as vítimas lembraron que no primeiro aniversario do sinistro “a algún político se lle ocorreu cambiar a data de entrega das medallas de Galicia, unhas medallas que non quixeron recibir nin os veciños de Angrois nin a maioría das vítimas”, en referencia a unha decisión tomada pola Xunta cando Hernández formaba parte dela. “Non valoraremos se o cambio de data e o acto que tivo alí lugar foi facer, como vostede di, un uso político dun drama, deixaremos que esa valoración a faga a súa conciencia e o seu corazón”, dixéronlle a Hernández, para engadir que “se é vostede realmente un demócrata e como di, ten corazón, pídanos perdón” e salientar que “ás vítimas ninguén nos manipula nin utiliza a nosa dor, porque non o permitimos, o que si é verdade é que hai xente boa e honesta que nos apoia e xente que o único que defende son os seus intereses”.

O BNG pide activar xa o ERTMS

O BNG lamenta que "catro anos despois" do accidente aínda non estea activo o sistema máis seguro, aínda que tras

As vítimas de Angrois interviron no Pleno de Santiago invitados polo BNG, que defende unha proposición para esixir ao Ministerio de Fomento a activación do sistema de control constante da velocidade propio do AVE, o ERTMS. O proxecto inicial do AVE Ourense-Santiago prevía a instalación dese sistema na curva de Angrois, pero foi modificado e só se instalou ata catro quilómetros antes dese punto. Aínda así, o sistema avisaría nese punto ao maquinista do seu remate, pero estaba tamén desconectado a bordo dos trens Alvia, sen que houbese ningún outro sistema automático que evitase ou paliase un despiste como o que sufriu o maquinista, que non freou a tempo tras recibir unha chamada do interventor do tren.

Despois do accidente, Fomento instalou en Angrois, e noutros puntos similares de toda España que requirían unha freada tan brusca como a desa curva, balizas do sistema de seguridade convencional, o ASFA, programadas para evitar un exceso de velocidade como o do accidente, que xa non se podería producir. E posteriormente o ministerio contratou a extensión do ERTMS ata a propia estación de Santiago no marco dun contrato para a súa implantación tamén no Eixo Atlántico A Coruña-Vigo pero os traballos aínda non remataron. O BNG lamenta que “catro anos despois do accidente, non está operativo” o ERTMS.