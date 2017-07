Rajoy di descoñecer a débeda do PP galego que empresas da Gürtel lle reclamaron a el

Cartel do PPdeG nas campaña das eleccións galegas de 2001, organizada por empresas da Gürtel Repositorio UAB

O 18 de abril de 2003 o empresario Álvaro Pérez, alcumado El Bigotes, dirixiu unha carta a Mariano Rajoy, na altura vicepresidente do Goberno de España e secretario xeral do PP. O responsable da empresa Orange Market, unha das filiais de Special Events, isto é, dirixente do grupo empresarial considerado cerna da rede Gürtel, dirixíase ao daquela número dous de José María Aznar para lle reclamar unha débeda contraída polo PP galego coas empresas da que despois se revelaría como trama corrupta. Pérez observaba na dirección galega do partido "unha intención clara de non pagar" e pedía a intermediación de Rajoy, quen este mércores afirmou ante o tribunal que xulga unha das pezas do caso que descoñecía tal débeda e a existencia da propia misiva.

Despois de que Rajoy, que declarou como testemuña, insistise en numerosas ocasións no seu descoñecemento dos asuntos económicos do partido e asegurase non coñecer os presuntos líderes da Gürtel alén de "saudalos" nalgún acto público un dos avogados da acusación amosou a carta, incluída no sumario. Tratábase de cuestionar o xefe do Executivo español pola súa relación cos empresarios, toda vez que no escrito Pérez atuaba a Rajoy. "Eu descoñecía esa carta" pero "se di que ma enviou, enviouma", resolveu antes de sinalar que nesas datas "eu estaba dedicado única e exclusivamente a ser candidato" ás eleccións xerais do ano seguinte. "Hai moita xente" que lle remite cartas "sobre temas moi diversos" e "en decenas" delas "trátanme de ti", xustificou.

O 'Bigotes' escribiulle a Rajoy para que "mediase" no pagamento de 120.000 euros por actos políticos en Galicia

O líder conservador di non saber desa carta -nin doutra enviada polo mesmo remitente en 2004- e, igualmente asegura "non saber da existencia" da débeda que reclamaba o Bigotes, 20 millóns de pesetas -algo máis de 120.000 euros- pendentes dunha débeda global que chegara a ascender a 46 millóns -case 277.000 euros- pola organización de actos públicos nas eleccións municipais de 1999, o "multitudinario acto do Monte Faro e o Congreso Rexional" dese mesmo ano. Cando Pérez pide a mediación de Rajoy o PP galego fora pagando a prazos as cantidades pendentes e tamén outras novas pola "realización da campaña das eleccións ao Parlamento de Galicia de 2001", pero faltaban os 20 millóns do 99 que o partido adiaba "mediante disculpas e pretextos do máis variopinto", indicaba a carta. O empresario pedía a "intervención" de Rajoy porque, aseguraba, a dirección galega "aproveitábase" de que as empresas da Gürtel eran "provedoras habituais" da dirección central do partido, polo que "nunca acudiremos a un xulgado para reclamar o que é noso".

Fragmento da carta, amosada durante a declaración de Rajoy ante o tribunal da Gürtel

Rajoy defende que coñecía a Pablo Crespo "porque era de Pontevedra" e secretario de organización do PPdeG, pero a súa relación con el era "absolutamente política e nada estreita"

Pero ante o tribunal Rajoy reiterou non saber nada. "Non sei como se resolveu" o pagamento "nin teño por que sabelo" porque "as miñas funcións son políticas, non saber as débedas do partido en Galicia" nun ano, o 2003, no que a vida interna do PPdeG vivía unha etapa convulsa polas repercursións da catástrofe do Prestige, o afastamento de Xosé Cuíña do Goberno e da secretaría xeral do partido e, como parte desas mudanzas, a saída da secretaría de organización de Pablo Crespo, que permanecería como membro do consello de Administración de Portos de Galicia, xa con Alberto Núñez Feijóo como conselleiro de Política Territorial, ata o ano 2005.

Feijóo reiterou en diversas ocasións que apenas se relacionou con Crespo e o mesmo fixo Rajoy este mércores ante o tribunal que xulga o caso Gürtel. Coñecíao "porque era de Pontevedra e membro do PP galego" pero "eu xa non tiña ningunha responsabilidade en Galicia, era ministro". Naqueles anos, admite, "era deputado pola provincia de Pontevedra" e "as fins de semana ía alí para cumprir coa miña obriga"; "nalgunha ocasión estaba o secretario de organización", Pablo Crespo, pero a súa relación con el "era absolutamente política e nada estreita", resolve. "Cando o señor Crespo veu a Madrid e comezou a traballar co señor Correa non tiven ningún tipo de relación con el", asegura. Crespo foi condenado a 13 anos de cadea o pasado febreiro na primeira sentenza do caso Gürtel.