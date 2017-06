Os viaxeiros que reserven praza terán prioridade no novo modelo de autobuses

Prego de condicións da Xunta no que contempla a reserva de prazas e as "listas negras"

Autobuses de transporte escolar nas proximidades dun colexio do rural ourensán Xunta de Galicia

O novo modelo de autobuses interurbanos que a Xunta quere comezar a implantar a partir de agosto para que en 2020 funcione en toda Galicia, e que está a provocar a folga de todo tipo de buses convocada de xeito indefinido para todos os martes e mércores, contempla a integración en determinadas zonas do rural das liñas de transporte escolar e das regulares. A Xunta tamén implantará un novo sistema de transporte a demanda, co que fóra do período lectivo determinados servizos só funcionarán se un usuario os solicita previamente. Pero en período lectivo, cando os autobuses circulen de todos os xeitos, e neles as prazas dos escolares estean sempre reservadas para eles, o resto de sitios libres serán asignados de xeito preferente a quen os demande por internet ou teléfono cun mínimo de 24 horas de antelación. Haberá “listas negras” dos usuarios que fagan un mal uso do sistema e poidan ser penalizados.

A Xunta creará “listas negras”, como as denomina ela mesma, cos que non anulen a reserva se non viaxan

Cando comezou a publicitar o novo modelo de transporte que preparaba, a Xunta presentou o transporte a demanda como un beneficio a maiores das liñas regulares e escolares mediante “un sistema de reserva previa que nos permitirá levar o autobús, o microbús ou o taxi ao lugar en que se precise e no momento en que se precise”. Porén, e á espera de que o sistema se vaia implantando ao longo dos próximos anos, e non de xeito total ata 2020, haberá casos en que o transporte baixo demanda non será máis que a posibilidade de que opere en período non lectivo un autobús, minibús ou taxi que, se non o reclamase ninguén de xeito expreso e previo, non circularía. E, á inversa, en período lectivo ese sistema baixo demanda permitirá reservar praza no mesmo transporte que en todo caso xa ía circular pero con preferencia sobre os usuarios que tenten acceder a el en calquera parada sen avisar previamente.

A Xunta di que avaliará o funcionamento do novo sistema baixo demanda para corrixilo se non funciona e que non prevé falta de prazas porque son zonas de baixa poboación

A Xunta vén de licitar, por 231.000 euros máis IVE, a elaboración do programa informático que integrará a información de todos os servizos de transporte por estrada de Galicia. O novo sistema permitirá á fin coñecer nunha única web cales son todos os servizos de transporte interurbano de Galicia. Pero tamén será a plataforma tecnolóxica sobre a que se desenvolva o transporte baixo demanda. É nos pregos de condicións para a contratación dese sistema informático onde a Xunta revela que a reserva de praza para o transporte baixo demanda tamén funcionará nos autobuses que integren os servizos escolares e os regulares. Segundo o documento, “nos servizos regulares de uso xeral nos que se realice unha integración de servizos, como a do transporte escolar, teranse en conta as prazas reservadas para escolares e outros colectivos, as prazas reservadas por outros cidadáns con anterioridade e a capacidade máxima do vehículo”.

A Xunta di que o novo sistema de transporte baixo demanda implantarase de xeito progresivo e avaliarase o seu funcionamento para introducir correccións. Tamén argumenta que as zonas nas que se implantará son de moi baixa poboación e demanda, polo que non prevé problemas de que alguén que queira subir a un autobús simplemente acudindo a unha parada non poida facelo porque estean todas as prazas xa reservadas.

O "sistema de listas negras" permitirá "un rexistro de persoas usuarias que teñan feito unha petición de servizo e, sen a súa anulación no prazo previsto, non accedan finalmente ao servizo"

Por outra banda, e para evitar un uso indebido do servizos, a Xunta prevé a creación dun “sistema de listas negras”, como o denomina textualmente, “nas que se identifique usuarios que perderan o dereito á reserva de praza, ou teñan algunha penalización. O novo sistema informático “permitirá un rexistro de persoas usuarias que teñan feito unha petición de servizo e, sen a súa anulación no prazo previsto, non accedan finalmente ao servizo”.

Á espera de que se elabore o programa informático agora a licitación, o transporte baixo demanda deberá solicitarse a través de teléfonos que faciliten as empresas que resulten adxudicatarias do transporte integrado en cada zona de Galicia. Posteriormente, cando se poña en funcionamento o sistema informático e a medida que se estenda o novo modelo ao resto de Galicia, a Xunta creará un servizo único de xestión do transporte baixo demanda que se poderá requirir tanto por vía telefónica como a través da nova plataforma informática.